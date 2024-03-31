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"Падет и Одесса". Маск сделал мрачное предсказание по Украине
"Падет и Одесса". Маск сделал мрачное предсказание по Украине - 31.03.2024, ПРАЙМ
"Падет и Одесса". Маск сделал мрачное предсказание по Украине
При дальнейшем несогласии на переговоры с Россией Украина может потерять весь доступ к Черному морю, считает американский бизнесмен Илон Маск. Об этом он... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T05:32+0300
2024-03-31T05:32+0300
2024-03-31T05:33+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. При дальнейшем несогласии на переговоры с Россией Украина может потерять весь доступ к Черному морю, считает американский бизнесмен Илон Маск. Об этом он написал написал Маск в соцсети Х.Он отметил, что чем дольше будет продолжаться конфликт, "тем больше территории получит Россия". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Если война продлится достаточно долго, падет и Одесса. На мой взгляд, главный вопрос заключается в том, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю или нет. Я бы посоветовал урегулировать конфликт путем переговоров до того, как это произойдет", — отметил Маск. По его словам, "нападение на более многочисленную армию с глубокой обороной, минными полями и сильной артиллерией, когда у Украины не было превосходства ни в бронетехнике, ни в воздухе, было трагической потерей жизней". Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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илон маск, черное море
Спецоперация на Украине, Илон Маск, Черное море
"Падет и Одесса". Маск сделал мрачное предсказание по Украине
Маск: не согласившись на переговоры с Россией, Киев может потеряет доступ к Черному морю
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. При дальнейшем несогласии на переговоры с Россией Украина может потерять весь доступ к Черному морю, считает американский бизнесмен Илон Маск. Об этом он написал написал Маск в соцсети Х.
Он отметил, что чем дольше будет продолжаться конфликт, "тем больше территории получит Россия".
"Если война продлится достаточно долго, падет и Одесса. На мой взгляд, главный вопрос заключается в том, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю или нет. Я бы посоветовал урегулировать конфликт путем переговоров до того, как это произойдет", — отметил Маск.
По его словам, "нападение на более многочисленную армию с глубокой обороной, минными полями и сильной артиллерией, когда у Украины не было превосходства ни в бронетехнике, ни в воздухе, было трагической потерей жизней".
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
На кладбищах Европы множатся могилы погибших на Украине наемников