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Россиянам рассказали, кто не получит прибавку к пенсии в апреле
Россиянам рассказали, кто не получит прибавку к пенсии в апреле - 31.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, кто не получит прибавку к пенсии в апреле
Прибавку к пенсии с 1 апреля не смогут получить находящиеся на пенсии представители силовых ведомств, а также работающие пенсионеры. Об этом рассказал РИА... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T05:26+0300
2024-03-31T05:26+0300
2024-03-31T05:26+0300
пенсионеры
индексация пенсий
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Прибавку к пенсии с 1 апреля не смогут получить находящиеся на пенсии представители силовых ведомств, а также работающие пенсионеры. Об этом рассказал РИА Новости старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. По его словам, с учетом индексации социальных пенсий в апреле, размеры пенсионных выплат увеличатся для большинства категорий пенсионеров. При этом одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим, добавил эксперт. Ляшок пояснил, что для указанных категорий индексация пенсий проводится одновременно с индексацией зарплат по соответствующим видам работ. Последнее повышение зарплат военных и силовиков было в октябре прошлого года. "Индексации заработных плат госслужащим в прошлом году не было, за исключением ряда категорий (президент, премьер-министр, зампредседателя Совета безопасности, руководители министерств, ведомств и другие федеральные чиновники)", — сказал он. Индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам приостановили с 1 февраля 2016 года законом президента России Владимира Путина. Пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5% с 1 апреля.
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пенсионеры, индексация пенсий
пенсионеры, индексация пенсий
Россиянам рассказали, кто не получит прибавку к пенсии в апреле
Эксперт Ляшок: прибавку к пенсии в апреле не получат силовики и работающие пенсионеры
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Прибавку к пенсии с 1 апреля не смогут получить находящиеся на пенсии представители силовых ведомств, а также работающие пенсионеры. Об этом рассказал РИА Новости старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.
По его словам, с учетом индексации социальных пенсий в апреле, размеры пенсионных выплат увеличатся для большинства категорий пенсионеров. При этом одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим, добавил эксперт.
Ляшок пояснил, что для указанных категорий индексация пенсий проводится одновременно с индексацией зарплат по соответствующим видам работ. Последнее повышение зарплат военных и силовиков было в октябре прошлого года.
"Индексации заработных плат госслужащим в прошлом году не было, за исключением ряда категорий (президент, премьер-министр, зампредседателя Совета безопасности, руководители министерств, ведомств и другие федеральные чиновники)", — сказал он.
Индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам приостановили с 1 февраля 2016 года законом президента России Владимира Путина.
Пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5% с 1 апреля.
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