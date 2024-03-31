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"Уничтожили". На Западе раскрыли, как Россия парализовала ВСУ - 31.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240331/vsu-846905184.html
"Уничтожили". На Западе раскрыли, как Россия парализовала ВСУ
"Уничтожили". На Западе раскрыли, как Россия парализовала ВСУ - 31.03.2024, ПРАЙМ
"Уничтожили". На Западе раскрыли, как Россия парализовала ВСУ
Украинская армия не сможет переправлять людей из-за нарушений в работе электростанций, заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube. | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T19:25+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Украинская армия не сможет переправлять людей из-за нарушений в работе электростанций, заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube."Русские, скорее всего, наносили удары по энергетической системе, чтобы создать препятствия для передвижения украинских войск. Таким мнением со мной поделился хорошо проинформированный источник. &lt;…&gt; Даже краткосрочные перебои в энергосистеме не позволяют ВСУ перебрасывать войска", — отметил Меркурис.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУточняется, что поезда, которые перевозят украинских солдат, работают на электрической тяге.Эксперт сообщил, что российская армия гиперзвуковым оружием уничтожая ПВО Украины, получает возможность ликвидировать другие цели, например энергетические объекты.Ранее Минобороны заявило о поражении энергетических объектов на Украине.Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" пояснила, что повреждения получили электростанции в центре и на западе страны. Позднее указывалось об ущербе на объектах критической инфраструктуры в Львовской, Днепропетровской, Черкасской и Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области
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украина, россия, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО
19:25 31.03.2024 (обновлено: 19:26 31.03.2024)
 
"Уничтожили". На Западе раскрыли, как Россия парализовала ВСУ

Меркурис: ВСУ не смогут перебрасывать войска из-за перебоев в электроэнергии

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Украинская армия не сможет переправлять людей из-за нарушений в работе электростанций, заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube.
"Русские, скорее всего, наносили удары по энергетической системе, чтобы создать препятствия для передвижения украинских войск. Таким мнением со мной поделился хорошо проинформированный источник. <…> Даже краткосрочные перебои в энергосистеме не позволяют ВСУ перебрасывать войска", — отметил Меркурис.
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Уточняется, что поезда, которые перевозят украинских солдат, работают на электрической тяге.
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14:25
Эксперт сообщил, что российская армия гиперзвуковым оружием уничтожая ПВО Украины, получает возможность ликвидировать другие цели, например энергетические объекты.
Ранее Минобороны заявило о поражении энергетических объектов на Украине.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" пояснила, что повреждения получили электростанции в центре и на западе страны. Позднее указывалось об ущербе на объектах критической инфраструктуры в Львовской, Днепропетровской, Черкасской и Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯСВО
 
 
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