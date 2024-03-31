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"Уничтожили". На Западе раскрыли, как Россия парализовала ВСУ
"Уничтожили". На Западе раскрыли, как Россия парализовала ВСУ - 31.03.2024, ПРАЙМ
"Уничтожили". На Западе раскрыли, как Россия парализовала ВСУ
Украинская армия не сможет переправлять людей из-за нарушений в работе электростанций, заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube. | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T19:25+0300
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Украинская армия не сможет переправлять людей из-за нарушений в работе электростанций, заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube."Русские, скорее всего, наносили удары по энергетической системе, чтобы создать препятствия для передвижения украинских войск. Таким мнением со мной поделился хорошо проинформированный источник. <…> Даже краткосрочные перебои в энергосистеме не позволяют ВСУ перебрасывать войска", — отметил Меркурис.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУточняется, что поезда, которые перевозят украинских солдат, работают на электрической тяге.Эксперт сообщил, что российская армия гиперзвуковым оружием уничтожая ПВО Украины, получает возможность ликвидировать другие цели, например энергетические объекты.Ранее Минобороны заявило о поражении энергетических объектов на Украине.Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" пояснила, что повреждения получили электростанции в центре и на западе страны. Позднее указывалось об ущербе на объектах критической инфраструктуры в Львовской, Днепропетровской, Черкасской и Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО
"Уничтожили". На Западе раскрыли, как Россия парализовала ВСУ
Меркурис: ВСУ не смогут перебрасывать войска из-за перебоев в электроэнергии
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ
. Украинская армия не сможет переправлять людей из-за нарушений в работе электростанций, заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube
.
"Русские, скорее всего, наносили удары по энергетической системе, чтобы создать препятствия для передвижения украинских войск. Таким мнением со мной поделился хорошо проинформированный источник. <…> Даже краткосрочные перебои в энергосистеме не позволяют ВСУ перебрасывать войска", — отметил Меркурис.
Уточняется, что поезда, которые перевозят украинских солдат, работают на электрической тяге.
"Остается воронка". В США назвали российское оружие, приводящее ВСУ в ужас
Эксперт сообщил, что российская армия гиперзвуковым оружием уничтожая ПВО Украины, получает возможность ликвидировать другие цели, например энергетические объекты.
Ранее Минобороны заявило о поражении энергетических объектов на Украине.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" пояснила, что повреждения получили электростанции в центре и на западе страны. Позднее указывалось об ущербе на объектах критической инфраструктуры в Львовской, Днепропетровской, Черкасской и Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области