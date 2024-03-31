https://1prime.ru/20240331/vsu-846905184.html

"Уничтожили". На Западе раскрыли, как Россия парализовала ВСУ

"Уничтожили". На Западе раскрыли, как Россия парализовала ВСУ - 31.03.2024, ПРАЙМ

"Уничтожили". На Западе раскрыли, как Россия парализовала ВСУ

Украинская армия не сможет переправлять людей из-за нарушений в работе электростанций, заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube. | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T19:25+0300

2024-03-31T19:25+0300

2024-03-31T19:26+0300

спецоперация на украине

украина

россия

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845852950_0:0:3064:1725_1920x0_80_0_0_5e519193a25507cfddb4dae97e79d654.jpg

МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Украинская армия не сможет переправлять людей из-за нарушений в работе электростанций, заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube."Русские, скорее всего, наносили удары по энергетической системе, чтобы создать препятствия для передвижения украинских войск. Таким мнением со мной поделился хорошо проинформированный источник. <…> Даже краткосрочные перебои в энергосистеме не позволяют ВСУ перебрасывать войска", — отметил Меркурис.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУточняется, что поезда, которые перевозят украинских солдат, работают на электрической тяге.Эксперт сообщил, что российская армия гиперзвуковым оружием уничтожая ПВО Украины, получает возможность ликвидировать другие цели, например энергетические объекты.Ранее Минобороны заявило о поражении энергетических объектов на Украине.Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" пояснила, что повреждения получили электростанции в центре и на западе страны. Позднее указывалось об ущербе на объектах критической инфраструктуры в Львовской, Днепропетровской, Черкасской и Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области

https://1prime.ru/20240331/bomba-846902773.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, сво