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Власти выделили средства пострадавшим от обстрелов белгородским аграриям
Власти выделили средства пострадавшим от обстрелов белгородским аграриям - 01.04.2024, ПРАЙМ
Власти выделили средства пострадавшим от обстрелов белгородским аграриям
Пострадавшим от украинских обстрелов сельхозпредприятиям согласно решению президента РФ Владимира Путина выделили еще 400 миллионов рублей, сообщил губернатор... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T10:01+0300
2024-04-01T10:01+0300
2024-04-01T10:25+0300
экономика
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 1 апр - ПРАЙМ. Пострадавшим от украинских обстрелов сельхозпредприятиям согласно решению президента РФ Владимира Путина выделили еще 400 миллионов рублей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В начале февраля Гладков заявил, что правительство РФ приняло решение о выделении доппомощи пострадавшим от обстрелов предприятиям и жителям Белгородской области. По его словам, средства направят, в первую очередь, на возмещение потерь шебекинским предприятиям, пострадавшим после событий лета 2023 года, а также на поддержку малого и среднего бизнеса и на помощь сельхозпредприятиям, которые понесли прямой ущерб из-за невозможности возделывать поля. "Сегодня перечисляем 400 млн рублей 35 сельхозпроизводителям — тем, кто пострадал от обстрелов ВСУ. Деньги, которые мы получили по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и по решению председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина. Я очень благодарен за то, что помощь нашей области оказывается", — написал глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По словам Гладкова, сумма финансирования на данное направление достигла около 2 миллиардов рублей. По словам губернатора, уже начата процедура сбора документов для предоставления третьего транша помощи.
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белгородская область, аграрии, компенсация
Экономика, Белгородская область, аграрии, компенсация
Власти выделили средства пострадавшим от обстрелов белгородским аграриям
Гладков: пострадавшим от обстрелов белгородским аграриям выделили еще 400 млн рублей
БЕЛГОРОД, 1 апр - ПРАЙМ. Пострадавшим от украинских обстрелов сельхозпредприятиям согласно решению президента РФ Владимира Путина выделили еще 400 миллионов рублей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В начале февраля Гладков заявил, что правительство РФ приняло решение о выделении доппомощи пострадавшим от обстрелов предприятиям и жителям Белгородской области. По его словам, средства направят, в первую очередь, на возмещение потерь шебекинским предприятиям, пострадавшим после событий лета 2023 года, а также на поддержку малого и среднего бизнеса и на помощь сельхозпредприятиям, которые понесли прямой ущерб из-за невозможности возделывать поля.
"Сегодня перечисляем 400 млн рублей 35 сельхозпроизводителям — тем, кто пострадал от обстрелов ВСУ. Деньги, которые мы получили по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и по решению председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина. Я очень благодарен за то, что помощь нашей области оказывается", — написал глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам Гладкова, сумма финансирования на данное направление достигла около 2 миллиардов рублей. По словам губернатора, уже начата процедура сбора документов для предоставления третьего транша помощи.
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