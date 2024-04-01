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Telegram внедрил платный бизнес-аккаунт

Telegram внедрил платный бизнес-аккаунт - 01.04.2024, ПРАЙМ

Telegram внедрил платный бизнес-аккаунт

В Telegram теперь можно оформить подписку на бизнес-аккаунт, в котором можно установить автоматический ответ на сообщения, быстрые ответы, а также часы работы и | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T06:10+0300

2024-04-01T06:10+0300

2024-04-01T06:10+0300

экономика

telegram

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В Telegram теперь можно оформить подписку на бизнес-аккаунт, в котором можно установить автоматический ответ на сообщения, быстрые ответы, а также часы работы и геолокацию своей компании. Об этом говорится на сайте мессенджера. "С сегодняшнего дня каждый может превратить свой аккаунт в Telegram в бизнес-аккаунт - и получить доступ к таким функциям для бизнеса, как часы работы и адрес, быстрые ответы, автоматические сообщения, настройка сообщения на пустой странице чата, поддержка чат-ботов и многое другое", — сказано в сообщении. Сейчас стоимость подписки на такой аккаунт такая же, как и у Premium: 460 рублей ($2,99) в месяц или 3,3 тысячи рублей ($35,99) в год, сообщает Telegram. Отмечается, что владелец может добавить свой текст и стикер на страницу пустого чата. Кроме того, есть опция создания приветственного сообщения, которое будет отправляться всем пользователям, которые пишут впервые. С бизнес-аккаунтом также можно настроить автоматическое сообщение об отсутствии на месте, например, в нерабочие часы или на время отпуска. При этом можно ограничить круг получателей, которые будут получать такие сообщения. Пользователь также может создать папки в мессенджере, добавив цветные теги, а также подключить к аккаунту ботов, которые будут анализировать полученные сообщения и отвечать на них от имени аккаунта. Ранее в воскресенье мессенджер запустил монетизацию - теперь авторы Telegram-каналов с аудиторией более 1 тысячи будут получать 50% дохода от рекламы, которая отображается в них. Однако пользователям из России, Украины, Палестины и Израиля она недоступна.

https://1prime.ru/20240331/telegram-846906498.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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