Цены взмыли вверх: нефть поддержала Россию - 01.04.2024, ПРАЙМ
Цены взмыли вверх: нефть поддержала Россию
Прошедшая торговая неделя завершилась ростом. Индекс Мосбиржи вырос на +1,5%, а валютный индекс РТС поднялся на +2%. Курс доллара к пятнице оказался вблизи... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T08:08+0300
2024-04-01T08:08+0300
2024-04-01T08:41+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя завершилась ростом. Индекс Мосбиржи вырос на +1,5%, а валютный индекс РТС поднялся на +2%. Курс доллара к пятнице оказался вблизи отметки 92,3 рубля, ослабнув на 0,5%.Российский рынок акций начал с низкой базы прошлой недели, хотя и движение по амплитуде невелико. Цены на "черное золото" всю неделю находились вблизи $86, а к пятнице взмыли на $87, что оказало поддержку российским экспортерам нефти. Уверенно чувствовал себя и ретейл на фоне стабильного рубля и сильной отчетности крупных игроков, что позволяет надеяться на неплохой дивидендный сезон, по крайней мере, у "Магнита".На следующей неделе рынок, вероятно, продолжит свой рост. Уже на этой недели начала приходить информация от нефтеперерабатывающих компаний, которые намерены в течение 1-2 месяцев и даже быстрее восстановить пострадавшее в результате атак оборудование. По словам Новака, ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная. Все меры, которые были приняты правительством, обеспечивают стабильное снабжение внутреннего рынка и стабильную ситуацию по ценам.Ждем продолжение сезона отчетности российских компаний: на неделе отчитаются АФК "Система, "Софтлайн" и "Мать и Дитя". Состоится заседание ОПЕК.
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя завершилась ростом. Индекс Мосбиржи вырос на +1,5%, а валютный индекс РТС поднялся на +2%. Курс доллара к пятнице оказался вблизи отметки 92,3 рубля, ослабнув на 0,5%.
Российский рынок акций начал с низкой базы прошлой недели, хотя и движение по амплитуде невелико. Цены на "черное золото" всю неделю находились вблизи $86, а к пятнице взмыли на $87, что оказало поддержку российским экспортерам нефти. Уверенно чувствовал себя и ретейл на фоне стабильного рубля и сильной отчетности крупных игроков, что позволяет надеяться на неплохой дивидендный сезон, по крайней мере, у "Магнита".
На следующей неделе рынок, вероятно, продолжит свой рост. Уже на этой недели начала приходить информация от нефтеперерабатывающих компаний, которые намерены в течение 1-2 месяцев и даже быстрее восстановить пострадавшее в результате атак оборудование. По словам Новака, ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная. Все меры, которые были приняты правительством, обеспечивают стабильное снабжение внутреннего рынка и стабильную ситуацию по ценам.
Ждем продолжение сезона отчетности российских компаний: на неделе отчитаются АФК "Система, "Софтлайн" и "Мать и Дитя". Состоится заседание ОПЕК.
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