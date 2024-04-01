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Цены взмыли вверх: нефть поддержала Россию - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Цены взмыли вверх: нефть поддержала Россию
Цены взмыли вверх: нефть поддержала Россию - 01.04.2024, ПРАЙМ
Цены взмыли вверх: нефть поддержала Россию
Прошедшая торговая неделя завершилась ростом. Индекс Мосбиржи вырос на +1,5%, а валютный индекс РТС поднялся на +2%. Курс доллара к пятнице оказался вблизи... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T08:08+0300
2024-04-01T08:41+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
нефть
курсы валют
?1711950105
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя завершилась ростом. Индекс Мосбиржи вырос на +1,5%, а валютный индекс РТС поднялся на +2%. Курс доллара к пятнице оказался вблизи отметки 92,3 рубля, ослабнув на 0,5%.Российский рынок акций начал с низкой базы прошлой недели, хотя и движение по амплитуде невелико. Цены на "черное золото" всю неделю находились вблизи $86, а к пятнице взмыли на $87, что оказало поддержку российским экспортерам нефти. Уверенно чувствовал себя и ретейл на фоне стабильного рубля и сильной отчетности крупных игроков, что позволяет надеяться на неплохой дивидендный сезон, по крайней мере, у "Магнита".На следующей неделе рынок, вероятно, продолжит свой рост. Уже на этой недели начала приходить информация от нефтеперерабатывающих компаний, которые намерены в течение 1-2 месяцев и даже быстрее восстановить пострадавшее в результате атак оборудование. По словам Новака, ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная. Все меры, которые были приняты правительством, обеспечивают стабильное снабжение внутреннего рынка и стабильную ситуацию по ценам.Ждем продолжение сезона отчетности российских компаний: на неделе отчитаются АФК "Система, "Софтлайн" и "Мать и Дитя". Состоится заседание ОПЕК.
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Александр Власенко
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96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, нефть, курсы валют
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Нефть, Курсы валют
08:08 01.04.2024 (обновлено: 08:41 01.04.2024)
 

Цены взмыли вверх: нефть поддержала Россию

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя завершилась ростом. Индекс Мосбиржи вырос на +1,5%, а валютный индекс РТС поднялся на +2%. Курс доллара к пятнице оказался вблизи отметки 92,3 рубля, ослабнув на 0,5%.
Российский рынок акций начал с низкой базы прошлой недели, хотя и движение по амплитуде невелико. Цены на "черное золото" всю неделю находились вблизи $86, а к пятнице взмыли на $87, что оказало поддержку российским экспортерам нефти. Уверенно чувствовал себя и ретейл на фоне стабильного рубля и сильной отчетности крупных игроков, что позволяет надеяться на неплохой дивидендный сезон, по крайней мере, у "Магнита".
На следующей неделе рынок, вероятно, продолжит свой рост. Уже на этой недели начала приходить информация от нефтеперерабатывающих компаний, которые намерены в течение 1-2 месяцев и даже быстрее восстановить пострадавшее в результате атак оборудование. По словам Новака, ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная. Все меры, которые были приняты правительством, обеспечивают стабильное снабжение внутреннего рынка и стабильную ситуацию по ценам.
Ждем продолжение сезона отчетности российских компаний: на неделе отчитаются АФК "Система, "Софтлайн" и "Мать и Дитя". Состоится заседание ОПЕК.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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