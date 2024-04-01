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Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - 01.04.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзоду, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T19:32+0300

2024-04-01T19:32+0300

2024-04-01T19:32+0300

суд

крокус сити холл

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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзоду, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Юсуфзоды меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", — заявила судья Наталия Дударь. При помощи услуг переводчика Юсуфзода сообщил суду, что он является гражданином Таджикистана, женат, имеет трех детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке. Возможно, имел временную регистрацию в России.По данным СК, данный фигурант за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов". Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. Таким образом, всего в деле сейчас десять обвиняемых, всем им вменяют совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы. По официальным данным, Юсуфзода 26 марта был арестован столичным судом на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов. Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 144 человека. Президент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России. Вашингтон полагает, что за теракт ответственен ИГИЛ*. 25 марта официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не планируют активизировать сотрудничество с Россией в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов при наличии таковой. Миллер повторил, что США в начале марта передавали России информацию о подготовке теракта на концерте и через посольство в Москве обнародовали предупреждение о наличии такой угрозы. Он пообещал, что такая практика сохранится. *запрещенная на территории России террористическая организация

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суд, крокус сити холл