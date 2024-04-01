https://1prime.ru/20240401/arestovannye-846940383.html

Арестованные в Таджикистане не связаны с терактом в "Крокусе", сообщили СМИ

Арестованные в Таджикистане не связаны с терактом в "Крокусе", сообщили СМИ - 01.04.2024, ПРАЙМ

Арестованные в Таджикистане не связаны с терактом в "Крокусе", сообщили СМИ

Пятнадцать жителей Таджикистана из Душанбе и Вахдата, арестованные ранее в связи с планированием терактов в дни празднования Навруза, не имеют отношения к... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T14:52+0300

2024-04-01T14:52+0300

2024-04-01T15:00+0300

происшествия

таджикистан

теракт

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ДУШАНБЕ, 1 апр – ПРАЙМ, Лидия Исамова. Пятнадцать жителей Таджикистана из Душанбе и Вахдата, арестованные ранее в связи с планированием терактов в дни празднования Навруза, не имеют отношения к совершению теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил РИА Новости источник в спецслужбах. "Пятнадцать жителей городов Душанбе и Вахдат, планировавших теракты в дни празднования Навруза 21 и 22 марта, не связаны с лицами, совершившими теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта", — заявил он агентству и добавил, что всем этим фигурантам уже предъявили обвинения по статье "терроризм".Источник также сообщил, что задержанных в Душанбе девятерых таджикистанцев по делу о теракте в "Крокус сити холле" еще допрашивают, обвинения им пока не предъявлены,.Ранее в пригороде Душанбе прошли задержания по подозрению в связях с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле"."По девяти задержанным, подозреваемым в связях с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле" 22 марта, следственные мероприятия продолжаются, обвинения им пока не предъявлены", — заявил источник.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе 5 детей.

https://1prime.ru/20240401/crocus-846939146.html

таджикистан

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таджикистан, теракт