Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Арестованные в Таджикистане не связаны с терактом в "Крокусе", сообщили СМИ - 01.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240401/arestovannye-846940383.html
Арестованные в Таджикистане не связаны с терактом в "Крокусе", сообщили СМИ
Арестованные в Таджикистане не связаны с терактом в "Крокусе", сообщили СМИ - 01.04.2024, ПРАЙМ
Арестованные в Таджикистане не связаны с терактом в "Крокусе", сообщили СМИ
Пятнадцать жителей Таджикистана из Душанбе и Вахдата, арестованные ранее в связи с планированием терактов в дни празднования Навруза, не имеют отношения к... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T14:52+0300
2024-04-01T15:00+0300
происшествия
таджикистан
теракт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846741138_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_ee69c778f647e3516a9e5e973e739315.jpg
ДУШАНБЕ, 1 апр – ПРАЙМ, Лидия Исамова. Пятнадцать жителей Таджикистана из Душанбе и Вахдата, арестованные ранее в связи с планированием терактов в дни празднования Навруза, не имеют отношения к совершению теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил РИА Новости источник в спецслужбах. "Пятнадцать жителей городов Душанбе и Вахдат, планировавших теракты в дни празднования Навруза 21 и 22 марта, не связаны с лицами, совершившими теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта", — заявил он агентству и добавил, что всем этим фигурантам уже предъявили обвинения по статье "терроризм".Источник также сообщил, что задержанных в Душанбе девятерых таджикистанцев по делу о теракте в "Крокус сити холле" еще допрашивают, обвинения им пока не предъявлены,.Ранее в пригороде Душанбе прошли задержания по подозрению в связях с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле"."По девяти задержанным, подозреваемым в связях с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле" 22 марта, следственные мероприятия продолжаются, обвинения им пока не предъявлены", — заявил источник.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе 5 детей.
https://1prime.ru/20240401/crocus-846939146.html
таджикистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846741138_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_09f2c2de145b69763352df8b308beab9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
таджикистан, теракт
Происшествия, ТАДЖИКИСТАН, теракт
14:52 01.04.2024 (обновлено: 15:00 01.04.2024)
 
Арестованные в Таджикистане не связаны с терактом в "Крокусе", сообщили СМИ

РИА Новости: 15 арестованных в Таджикистане не причастны к теракту в "Крокусе"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКрокус Сити Холл
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУШАНБЕ, 1 апр – ПРАЙМ, Лидия Исамова. Пятнадцать жителей Таджикистана из Душанбе и Вахдата, арестованные ранее в связи с планированием терактов в дни празднования Навруза, не имеют отношения к совершению теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил РИА Новости источник в спецслужбах.
"Пятнадцать жителей городов Душанбе и Вахдат, планировавших теракты в дни празднования Навруза 21 и 22 марта, не связаны с лицами, совершившими теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта", — заявил он агентству и добавил, что всем этим фигурантам уже предъявили обвинения по статье "терроризм".
Источник также сообщил, что задержанных в Душанбе девятерых таджикистанцев по делу о теракте в "Крокус сити холле" еще допрашивают, обвинения им пока не предъявлены,.
Ранее в пригороде Душанбе прошли задержания по подозрению в связях с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле".
"По девяти задержанным, подозреваемым в связях с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле" 22 марта, следственные мероприятия продолжаются, обвинения им пока не предъявлены", — заявил источник.
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе 5 детей.
Женщина у стихийного мемориала у здания концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
США формируют искаженную картину случившегося в "Крокусе", заявили в СВР
14:21
 
ПроисшествияТАДЖИКИСТАНтеракт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала