Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Держит НАТО в напряжении". В Китае восхитились этим российским самолетом - 01.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240401/aviation-846918265.html
"Держит НАТО в напряжении". В Китае восхитились этим российским самолетом
"Держит НАТО в напряжении". В Китае восхитились этим российским самолетом - 01.04.2024, ПРАЙМ
"Держит НАТО в напряжении". В Китае восхитились этим российским самолетом
Бомбардировщик Ту-160 ВВС России всего за несколько часов способен превратить города в руины, пишет китайское издание Sohu. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T11:02+0300
2024-04-01T11:47+0300
вооружения
россия
ввс
новости
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/29/828392933_0:80:2820:1666_1920x0_80_0_0_e8c65f091674a8e2b1766838e90f2281.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Бомбардировщик Ту-160 ВВС России всего за несколько часов способен превратить города в руины, пишет китайское издание Sohu.Бомбардировщик Ту-160, известный как "Белый лебедь", стал легендой и символизирует передовые технологии российских ВВС, говорится в публикации. Кроме того, Ту-160 является стратегическим ракетоносцем. Бдагодаря его большой скорости и дальности полета, он способен быстро достичь целей и выполнить задачу до того, как противник успеет среагировать.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн может нести огромную бомбовую нагрузку до 85 тонн, что позволяет бомбардировать целые города."Каждый взлет Ту-160 вызывает напряжение у стран НАТО", - сказано в статье.В ходе холодной войны СССР и США вложили много сил в разработку стратегических бомбардировщиков, и успешные проекты, такие как Lancer и Ту-160, стали гордостью ВВС этих стран. Успешный первый полет Ту-160 в 1981 году стал символом научно-технической мощи Советского Союза.Кроме того, самолет обладает большим радиусом действия, что делает его важным элементом глобального стратегического баланса и инструментом поддержания региональной стабильности России.Такие структурные вооружения, как Ту-160, позволяют России проецировать свою военную мощь в глобальном масштабе и эффективно защищать свои интересы, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240401/zhar-846913253.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/29/828392933_246:0:2574:1746_1920x0_80_0_0_8c7f64c3d5d49e2a3fa16f134a04be61.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ввс, новости, нато
Вооружения, РОССИЯ, ВВС, Новости, НАТО
11:02 01.04.2024 (обновлено: 11:47 01.04.2024)
 
"Держит НАТО в напряжении". В Китае восхитились этим российским самолетом

Sohu: бомьардировщик Ту-160 ВВС России всего за несколько часов превратит города в руины

© РИА Новости . ВВС Норвегии | Перейти в медиабанк# Стратегический сверхзвуковой ракетоносец ТУ-160 "Иван Ярыгин".
# Стратегический сверхзвуковой ракетоносец ТУ-160 Иван Ярыгин. - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . ВВС Норвегии
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Бомбардировщик Ту-160 ВВС России всего за несколько часов способен превратить города в руины, пишет китайское издание Sohu.
Бомбардировщик Ту-160, известный как "Белый лебедь", стал легендой и символизирует передовые технологии российских ВВС, говорится в публикации. Кроме того, Ту-160 является стратегическим ракетоносцем. Бдагодаря его большой скорости и дальности полета, он способен быстро достичь целей и выполнить задачу до того, как противник успеет среагировать.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Он может нести огромную бомбовую нагрузку до 85 тонн, что позволяет бомбардировать целые города.
"Каждый взлет Ту-160 вызывает напряжение у стран НАТО", - сказано в статье.
В ходе холодной войны СССР и США вложили много сил в разработку стратегических бомбардировщиков, и успешные проекты, такие как Lancer и Ту-160, стали гордостью ВВС этих стран. Успешный первый полет Ту-160 в 1981 году стал символом научно-технической мощи Советского Союза.
Кроме того, самолет обладает большим радиусом действия, что делает его важным элементом глобального стратегического баланса и инструментом поддержания региональной стабильности России.
Такие структурные вооружения, как Ту-160, позволяют России проецировать свою военную мощь в глобальном масштабе и эффективно защищать свои интересы, заключили в издании.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
НАТО загребает жар руками украинцев, заявил дипломат Гаврилов
09:13
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
 
ВооруженияРОССИЯВВСНовостиНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала