https://1prime.ru/20240401/aviation-846918265.html
"Держит НАТО в напряжении". В Китае восхитились этим российским самолетом
"Держит НАТО в напряжении". В Китае восхитились этим российским самолетом - 01.04.2024, ПРАЙМ
"Держит НАТО в напряжении". В Китае восхитились этим российским самолетом
Бомбардировщик Ту-160 ВВС России всего за несколько часов способен превратить города в руины, пишет китайское издание Sohu. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T11:02+0300
2024-04-01T11:02+0300
2024-04-01T11:47+0300
вооружения
россия
ввс
новости
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/29/828392933_0:80:2820:1666_1920x0_80_0_0_e8c65f091674a8e2b1766838e90f2281.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Бомбардировщик Ту-160 ВВС России всего за несколько часов способен превратить города в руины, пишет китайское издание Sohu.Бомбардировщик Ту-160, известный как "Белый лебедь", стал легендой и символизирует передовые технологии российских ВВС, говорится в публикации. Кроме того, Ту-160 является стратегическим ракетоносцем. Бдагодаря его большой скорости и дальности полета, он способен быстро достичь целей и выполнить задачу до того, как противник успеет среагировать.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн может нести огромную бомбовую нагрузку до 85 тонн, что позволяет бомбардировать целые города."Каждый взлет Ту-160 вызывает напряжение у стран НАТО", - сказано в статье.В ходе холодной войны СССР и США вложили много сил в разработку стратегических бомбардировщиков, и успешные проекты, такие как Lancer и Ту-160, стали гордостью ВВС этих стран. Успешный первый полет Ту-160 в 1981 году стал символом научно-технической мощи Советского Союза.Кроме того, самолет обладает большим радиусом действия, что делает его важным элементом глобального стратегического баланса и инструментом поддержания региональной стабильности России.Такие структурные вооружения, как Ту-160, позволяют России проецировать свою военную мощь в глобальном масштабе и эффективно защищать свои интересы, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240401/zhar-846913253.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/29/828392933_246:0:2574:1746_1920x0_80_0_0_8c7f64c3d5d49e2a3fa16f134a04be61.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ввс, новости, нато
Вооружения, РОССИЯ, ВВС, Новости, НАТО
"Держит НАТО в напряжении". В Китае восхитились этим российским самолетом
Sohu: бомьардировщик Ту-160 ВВС России всего за несколько часов превратит города в руины
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ.
Бомбардировщик Ту-160 ВВС России всего за несколько часов способен превратить города в руины, пишет
китайское издание Sohu.
Бомбардировщик Ту-160, известный как "Белый лебедь", стал легендой и символизирует передовые технологии российских ВВС, говорится в публикации. Кроме того, Ту-160 является стратегическим ракетоносцем. Бдагодаря его большой скорости и дальности полета, он способен быстро достичь целей и выполнить задачу до того, как противник успеет среагировать.
Он может нести огромную бомбовую нагрузку до 85 тонн, что позволяет бомбардировать целые города.
"Каждый взлет Ту-160 вызывает напряжение у стран НАТО", - сказано в статье.
В ходе холодной войны СССР и США вложили много сил в разработку стратегических бомбардировщиков, и успешные проекты, такие как Lancer и Ту-160, стали гордостью ВВС этих стран. Успешный первый полет Ту-160 в 1981 году стал символом научно-технической мощи Советского Союза.
Кроме того, самолет обладает большим радиусом действия, что делает его важным элементом глобального стратегического баланса и инструментом поддержания региональной стабильности России.
Такие структурные вооружения, как Ту-160, позволяют России проецировать свою военную мощь в глобальном масштабе и эффективно защищать свои интересы, заключили в издании.
НАТО загребает жар руками украинцев, заявил дипломат Гаврилов
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ