https://1prime.ru/20240401/aviation-846918265.html

"Держит НАТО в напряжении". В Китае восхитились этим российским самолетом

"Держит НАТО в напряжении". В Китае восхитились этим российским самолетом - 01.04.2024, ПРАЙМ

"Держит НАТО в напряжении". В Китае восхитились этим российским самолетом

Бомбардировщик Ту-160 ВВС России всего за несколько часов способен превратить города в руины, пишет китайское издание Sohu. | 01.04.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Бомбардировщик Ту-160 ВВС России всего за несколько часов способен превратить города в руины, пишет китайское издание Sohu.Бомбардировщик Ту-160, известный как "Белый лебедь", стал легендой и символизирует передовые технологии российских ВВС, говорится в публикации. Кроме того, Ту-160 является стратегическим ракетоносцем. Бдагодаря его большой скорости и дальности полета, он способен быстро достичь целей и выполнить задачу до того, как противник успеет среагировать.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн может нести огромную бомбовую нагрузку до 85 тонн, что позволяет бомбардировать целые города."Каждый взлет Ту-160 вызывает напряжение у стран НАТО", - сказано в статье.В ходе холодной войны СССР и США вложили много сил в разработку стратегических бомбардировщиков, и успешные проекты, такие как Lancer и Ту-160, стали гордостью ВВС этих стран. Успешный первый полет Ту-160 в 1981 году стал символом научно-технической мощи Советского Союза.Кроме того, самолет обладает большим радиусом действия, что делает его важным элементом глобального стратегического баланса и инструментом поддержания региональной стабильности России.Такие структурные вооружения, как Ту-160, позволяют России проецировать свою военную мощь в глобальном масштабе и эффективно защищать свои интересы, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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россия, ввс, новости, нато