https://1prime.ru/20240401/babayaga-846917263.html

Российские специалисты нашли "Бабу Ягу"

Российские специалисты нашли "Бабу Ягу" - 01.04.2024, ПРАЙМ

Российские специалисты нашли "Бабу Ягу"

Сотрудники российского "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) изучили трофейный дрон ВСУ "Баба Яга" и смогли вычислить координаты его места сборки и... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T10:35+0300

2024-04-01T10:35+0300

2024-04-01T11:14+0300

спецоперация на украине

дроны

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Сотрудники российского "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) изучили трофейный дрон ВСУ "Баба Яга" и смогли вычислить координаты его места сборки и цепочку поставок деталей. Об этом рассказал в интервью РИА Новости гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин. "Именно к нам попал первый трофейный дрон "Баба Яга", тогда даже названия такого не было… Нам удалось "разговорить" дрон, и мы узнали, что попала на фронт "Баба Яга" не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые нам она показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов", — заявил он. По словам Кузякина, навигационный компьютер и полетный контроллер дрона помогли восстановить полную картину не только боевого применения "Баба Яги", но и логистику поставок, сборки и координаты его тестовых полетов. Он отметил, что все данные, получаемые специалистами ЦКБР при изучении трофейных дронов, направляются "в органы и профильные организации". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20240401/kupol-846916960.html

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дроны