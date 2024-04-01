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Российские специалисты нашли "Бабу Ягу" - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Российские специалисты нашли "Бабу Ягу"
Российские специалисты нашли "Бабу Ягу" - 01.04.2024, ПРАЙМ
Российские специалисты нашли "Бабу Ягу"
Сотрудники российского "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) изучили трофейный дрон ВСУ "Баба Яга" и смогли вычислить координаты его места сборки и... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T10:35+0300
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спецоперация на украине
дроны
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Сотрудники российского "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) изучили трофейный дрон ВСУ "Баба Яга" и смогли вычислить координаты его места сборки и цепочку поставок деталей. Об этом рассказал в интервью РИА Новости гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин. "Именно к нам попал первый трофейный дрон "Баба Яга", тогда даже названия такого не было… Нам удалось "разговорить" дрон, и мы узнали, что попала на фронт "Баба Яга" не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые нам она показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов", — заявил он. По словам Кузякина, навигационный компьютер и полетный контроллер дрона помогли восстановить полную картину не только боевого применения "Баба Яги", но и логистику поставок, сборки и координаты его тестовых полетов. Он отметил, что все данные, получаемые специалистами ЦКБР при изучении трофейных дронов, направляются "в органы и профильные организации". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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дроны
Спецоперация на Украине, дроны
10:35 01.04.2024 (обновлено: 11:14 01.04.2024)
 
Российские специалисты нашли "Бабу Ягу"

ЦКБР: российские специалисты отследили координаты сборки беспилотников ВСУ "Баба Яга"

© Фото : Минобороны РФФрагмент сбитого украинского БПЛА типа "Баба Яга"
Фрагмент сбитого украинского БПЛА типа Баба Яга - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Сотрудники российского "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) изучили трофейный дрон ВСУ "Баба Яга" и смогли вычислить координаты его места сборки и цепочку поставок деталей. Об этом рассказал в интервью РИА Новости гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.
"Именно к нам попал первый трофейный дрон "Баба Яга", тогда даже названия такого не было… Нам удалось "разговорить" дрон, и мы узнали, что попала на фронт "Баба Яга" не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые нам она показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов", — заявил он.
По словам Кузякина, навигационный компьютер и полетный контроллер дрона помогли восстановить полную картину не только боевого применения "Баба Яги", но и логистику поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.
Он отметил, что все данные, получаемые специалистами ЦКБР при изучении трофейных дронов, направляются "в органы и профильные организации".
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Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
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