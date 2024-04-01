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Порты в США меняют режим работы из-за происшествия в Балтиморе, пишут СМИ
Порты в США меняют режим работы из-за происшествия в Балтиморе, пишут СМИ - 01.04.2024, ПРАЙМ
Порты в США меняют режим работы из-за происшествия в Балтиморе, пишут СМИ
Порты Восточного побережья США меняют режим работы, чтобы принять грузы, перенаправленные из Балтимора, где обрушился мост, передает агентство Блумберг. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T10:47+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Порты Восточного побережья США меняют режим работы, чтобы принять грузы, перенаправленные из Балтимора, где обрушился мост, передает агентство Блумберг. "Порты Восточного побережья США меняют режим работы, чтобы принять грузы, перенаправляемые из гавани Балтимора, где специалисты по спасению приступили к сложной задаче расчистки завалов разрушенного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, порт Виргинии в понедельник начнет работу на час раньше. Порт Нью-Йорка и Нью-Джерси, который ожидает дополнительные грузы, работает над тем, чтобы обеспечить быстрый доступ для транспортных компаний, которые обычно следуют через Балтимор. В конце марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.
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сша, судоходство
Экономика, США, судоходство
Порты в США меняют режим работы из-за происшествия в Балтиморе, пишут СМИ
Bloomberg: порты в США меняют режим работы, чтобы принять направленные из Балтимора грузы
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Порты Восточного побережья США меняют режим работы, чтобы принять грузы, перенаправленные из Балтимора, где обрушился мост, передает агентство Блумберг.
"Порты Восточного побережья США меняют режим работы, чтобы принять грузы, перенаправляемые из гавани Балтимора, где специалисты по спасению приступили к сложной задаче расчистки завалов разрушенного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает агентство, порт Виргинии в понедельник начнет работу на час раньше. Порт Нью-Йорка и Нью-Джерси, который ожидает дополнительные грузы, работает над тем, чтобы обеспечить быстрый доступ для транспортных компаний, которые обычно следуют через Балтимор.
В конце марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.
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