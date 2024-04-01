https://1prime.ru/20240401/benzin-846974837.html
Бензин Аи-92 подорожал на заправках Москвы за неделю
Бензин Аи-92 подорожал на заправках Москвы за неделю - 01.04.2024, ПРАЙМ
Бензин Аи-92 подорожал на заправках Москвы за неделю
Стоимость бензина Аи-92 на заправках Москвы за неделю выросла в среднем на 2 копейки, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T17:32+0300
2024-04-01T17:32+0300
2024-04-01T17:33+0300
экономика
москва
цены на бензин
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/69/842206947_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56705c51f5e73af3dbba0beb32cb18c8.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на заправках Москвы за неделю выросла в среднем на 2 копейки, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Марка Аи-92 подорожала за период с 25 марта по 1 апреля на 2 копейки, до 51,13 рубля за литр в среднем. Выросла и средняя стоимость бензина Аи-95 - на 1 копейку, до 56,65 рубля за литр, Аи-100 - на 2 копейки, до 70,18 рубля. Средняя цена дизельного топлива также выросла впервые за месяц: на 2 копейки, до 63,26 рубля за литр. Увеличение средней цены на бензин и дизельное топливо было обеспечено сетью "Транс АЗС". Правительство России ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Принятые решения направлены на "поддержание стабильной ситуации" на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, поясняли в правительстве. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - до 16% от объема производства с 12,5%. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
https://1prime.ru/20240329/neftyaniki-846852444.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/69/842206947_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d3e57cbb04c899e18f823e36ef84792.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, цены на бензин
Экономика, МОСКВА, цены на бензин
Бензин Аи-92 подорожал на заправках Москвы за неделю
МТА: цена бензина Аи-92 за неделю на московских заправках увеличилась на две копейки
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на заправках Москвы за неделю выросла в среднем на 2 копейки, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Марка Аи-92 подорожала за период с 25 марта по 1 апреля на 2 копейки, до 51,13 рубля за литр в среднем. Выросла и средняя стоимость бензина Аи-95 - на 1 копейку, до 56,65 рубля за литр, Аи-100 - на 2 копейки, до 70,18 рубля.
Средняя цена дизельного топлива также выросла впервые за месяц: на 2 копейки, до 63,26 рубля за литр.
Увеличение средней цены на бензин и дизельное топливо было обеспечено сетью "Транс АЗС".
Новак рассказал, что позволило увеличить поставки бензина внутри России
Правительство России ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Принятые решения направлены на "поддержание стабильной ситуации" на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, поясняли в правительстве. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - до 16% от объема производства с 12,5%.
Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.