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Бензин Аи-92 подорожал на заправках Москвы за неделю - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Бензин Аи-92 подорожал на заправках Москвы за неделю
Бензин Аи-92 подорожал на заправках Москвы за неделю - 01.04.2024, ПРАЙМ
Бензин Аи-92 подорожал на заправках Москвы за неделю
Стоимость бензина Аи-92 на заправках Москвы за неделю выросла в среднем на 2 копейки, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T17:32+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на заправках Москвы за неделю выросла в среднем на 2 копейки, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Марка Аи-92 подорожала за период с 25 марта по 1 апреля на 2 копейки, до 51,13 рубля за литр в среднем. Выросла и средняя стоимость бензина Аи-95 - на 1 копейку, до 56,65 рубля за литр, Аи-100 - на 2 копейки, до 70,18 рубля. Средняя цена дизельного топлива также выросла впервые за месяц: на 2 копейки, до 63,26 рубля за литр. Увеличение средней цены на бензин и дизельное топливо было обеспечено сетью "Транс АЗС". Правительство России ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Принятые решения направлены на "поддержание стабильной ситуации" на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, поясняли в правительстве. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - до 16% от объема производства с 12,5%. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
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москва, цены на бензин
Экономика, МОСКВА, цены на бензин
17:32 01.04.2024 (обновлено: 17:33 01.04.2024)
 
Бензин Аи-92 подорожал на заправках Москвы за неделю

МТА: цена бензина Аи-92 за неделю на московских заправках увеличилась на две копейки

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобиль заправляется на заправочной станции
Автомобиль заправляется на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на заправках Москвы за неделю выросла в среднем на 2 копейки, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Марка Аи-92 подорожала за период с 25 марта по 1 апреля на 2 копейки, до 51,13 рубля за литр в среднем. Выросла и средняя стоимость бензина Аи-95 - на 1 копейку, до 56,65 рубля за литр, Аи-100 - на 2 копейки, до 70,18 рубля.
Средняя цена дизельного топлива также выросла впервые за месяц: на 2 копейки, до 63,26 рубля за литр.
Увеличение средней цены на бензин и дизельное топливо было обеспечено сетью "Транс АЗС".
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Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
 
ЭкономикаМОСКВАцены на бензин
 
 
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