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Путин поручил создать безотзывные сберегательные сертификаты со страховкой - 01.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240401/bersertifikaty-846924625.html
Путин поручил создать безотзывные сберегательные сертификаты со страховкой
Путин поручил создать безотзывные сберегательные сертификаты со страховкой - 01.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил создать безотзывные сберегательные сертификаты со страховкой
Президент России Владимир Путин дал поучение до 15 июля скорректировать законодательство с целью создания безотзывных сберегательных сертификатов на срок от... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T13:10+0300
2024-04-01T13:10+0300
экономика
владимир путин
поручение путина
сертификаты
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поучение до 15 июля скорректировать законодательство с целью создания безотзывных сберегательных сертификатов на срок от трех лет, со страховкой 2,8 миллиона рублей. Об этом сказано в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Банком России: возможность привлечения кредитными организациями денежных средств на срок не менее трех лет во вклады, которые удостоверяются сберегательными сертификатами и условия которых не предусматривают право владельца соответствующего сертификата на получение вклада по требованию, определив случаи возможного возврата вклада по требованию вкладчика до истечения срока, указанного в договоре банковского вклада, и обеспечив страхование таких вкладов в системе обязательного страхования вкладов в банках на сумму не более 2800 тысяч рублей. Срок – 15 июля 2024 года", — говорится в тексте поручений. Срок доклада по исполнению поручения — до 1 ноября 2024 года и далее – один раз в год. Ответственным назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, а также глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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владимир путин, поручение путина, сертификаты
Экономика, Владимир Путин, поручение Путина, Сертификаты
13:10 01.04.2024
 
Путин поручил создать безотзывные сберегательные сертификаты со страховкой

Путин поручил создать сберсертификаты сроком от трех лет, со страховкой 2,8 млн рублей

© РИА Новости . POOL/Сергей Карпухин | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Карпухин
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поучение до 15 июля скорректировать законодательство с целью создания безотзывных сберегательных сертификатов на срок от трех лет, со страховкой 2,8 миллиона рублей. Об этом сказано в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Банком России: возможность привлечения кредитными организациями денежных средств на срок не менее трех лет во вклады, которые удостоверяются сберегательными сертификатами и условия которых не предусматривают право владельца соответствующего сертификата на получение вклада по требованию, определив случаи возможного возврата вклада по требованию вкладчика до истечения срока, указанного в договоре банковского вклада, и обеспечив страхование таких вкладов в системе обязательного страхования вкладов в банках на сумму не более 2800 тысяч рублей. Срок – 15 июля 2024 года", — говорится в тексте поручений.
Срок доклада по исполнению поручения — до 1 ноября 2024 года и далее – один раз в год. Ответственным назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, а также глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
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13:05
 
ЭкономикаВладимир Путинпоручение ПутинаСертификаты
 
 
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