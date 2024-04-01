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Путин поручил создать безотзывные сберегательные сертификаты со страховкой

Путин поручил создать безотзывные сберегательные сертификаты со страховкой - 01.04.2024, ПРАЙМ

Путин поручил создать безотзывные сберегательные сертификаты со страховкой

Президент России Владимир Путин дал поучение до 15 июля скорректировать законодательство с целью создания безотзывных сберегательных сертификатов на срок от... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T13:10+0300

2024-04-01T13:10+0300

2024-04-01T13:10+0300

экономика

владимир путин

поручение путина

сертификаты

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поучение до 15 июля скорректировать законодательство с целью создания безотзывных сберегательных сертификатов на срок от трех лет, со страховкой 2,8 миллиона рублей. Об этом сказано в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Банком России: возможность привлечения кредитными организациями денежных средств на срок не менее трех лет во вклады, которые удостоверяются сберегательными сертификатами и условия которых не предусматривают право владельца соответствующего сертификата на получение вклада по требованию, определив случаи возможного возврата вклада по требованию вкладчика до истечения срока, указанного в договоре банковского вклада, и обеспечив страхование таких вкладов в системе обязательного страхования вкладов в банках на сумму не более 2800 тысяч рублей. Срок – 15 июля 2024 года", — говорится в тексте поручений. Срок доклада по исполнению поручения — до 1 ноября 2024 года и далее – один раз в год. Ответственным назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, а также глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

https://1prime.ru/20240401/minfin-846924298.html

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владимир путин, поручение путина, сертификаты