https://1prime.ru/20240401/bersertifikaty-846924625.html
Путин поручил создать безотзывные сберегательные сертификаты со страховкой
Путин поручил создать безотзывные сберегательные сертификаты со страховкой - 01.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил создать безотзывные сберегательные сертификаты со страховкой
Президент России Владимир Путин дал поучение до 15 июля скорректировать законодательство с целью создания безотзывных сберегательных сертификатов на срок от... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T13:10+0300
2024-04-01T13:10+0300
2024-04-01T13:10+0300
экономика
владимир путин
поручение путина
сертификаты
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поучение до 15 июля скорректировать законодательство с целью создания безотзывных сберегательных сертификатов на срок от трех лет, со страховкой 2,8 миллиона рублей. Об этом сказано в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Банком России: возможность привлечения кредитными организациями денежных средств на срок не менее трех лет во вклады, которые удостоверяются сберегательными сертификатами и условия которых не предусматривают право владельца соответствующего сертификата на получение вклада по требованию, определив случаи возможного возврата вклада по требованию вкладчика до истечения срока, указанного в договоре банковского вклада, и обеспечив страхование таких вкладов в системе обязательного страхования вкладов в банках на сумму не более 2800 тысяч рублей. Срок – 15 июля 2024 года", — говорится в тексте поручений. Срок доклада по исполнению поручения — до 1 ноября 2024 года и далее – один раз в год. Ответственным назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, а также глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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владимир путин, поручение путина, сертификаты
Экономика, Владимир Путин, поручение Путина, Сертификаты
Путин поручил создать безотзывные сберегательные сертификаты со страховкой
Путин поручил создать сберсертификаты сроком от трех лет, со страховкой 2,8 млн рублей
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поучение до 15 июля скорректировать законодательство с целью создания безотзывных сберегательных сертификатов на срок от трех лет, со страховкой 2,8 миллиона рублей. Об этом сказано в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Банком России: возможность привлечения кредитными организациями денежных средств на срок не менее трех лет во вклады, которые удостоверяются сберегательными сертификатами и условия которых не предусматривают право владельца соответствующего сертификата на получение вклада по требованию, определив случаи возможного возврата вклада по требованию вкладчика до истечения срока, указанного в договоре банковского вклада, и обеспечив страхование таких вкладов в системе обязательного страхования вкладов в банках на сумму не более 2800 тысяч рублей. Срок – 15 июля 2024 года", — говорится в тексте поручений.
Срок доклада по исполнению поручения — до 1 ноября 2024 года и далее – один раз в год. Ответственным назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, а также глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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