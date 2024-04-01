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Мишустин призвал поддерживать частную инициативу в бизнесе
Мишустин призвал поддерживать частную инициативу в бизнесе - 01.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал поддерживать частную инициативу в бизнесе
Содействие частной инициативе в бизнесе особенно важно для России сейчас, когда перед страной стоят задачи укрепления технологического, финансового и... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T15:36+0300
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2024-04-01T15:36+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Содействие частной инициативе в бизнесе особенно важно для России сейчас, когда перед страной стоят задачи укрепления технологического, финансового и промышленного суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Новые люди".Глава правительства проводит серию консультаций с депутатами Госдумы в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина. Ранее состоялись его встречи с представителями фракций КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Единая Россия"."Вообще, в целом содействие частной инициативе очень важно, особенно сейчас, когда на повестке дня стоит укрепление нашего технологического, финансового, экономического, промышленного суверенитета. И "Новые люди", конечно, вносят свой активный вклад в решение таких задач", - сказал Мишустин на встрече с представителями "Новых людей" в понедельник, добавив, что фракция многое делает для отраслевого развития.Премьер отдельно отметил активное участие фракции в проектах по модернизации в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, по поддержке малого и среднего бизнеса в новых регионах."Вместе с депутатами из других фракций вы обеспечили необходимые корректировки законодательства", - уточнил Мишустин.Он добавил, что фракция также активно участвовала в подготовке федерального бюджета, обсуждала с министерствами финансов и экономического развития новые меры поддержки предпринимательства.
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россия, михаил мишустин, новости
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Новости
Мишустин призвал поддерживать частную инициативу в бизнесе
Мишустин: содействие частной инициативе в бизнесе сейчас особенно важно для России
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Содействие частной инициативе в бизнесе особенно важно для России сейчас, когда перед страной стоят задачи укрепления технологического, финансового и промышленного суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Новые люди".
Глава правительства проводит серию консультаций с депутатами Госдумы в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина. Ранее состоялись его встречи с представителями фракций КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Единая Россия".
"Вообще, в целом содействие частной инициативе очень важно, особенно сейчас, когда на повестке дня стоит укрепление нашего технологического, финансового, экономического, промышленного суверенитета. И "Новые люди", конечно, вносят свой активный вклад в решение таких задач", - сказал Мишустин на встрече с представителями "Новых людей" в понедельник, добавив, что фракция многое делает для отраслевого развития.
Премьер отдельно отметил активное участие фракции в проектах по модернизации в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, по поддержке малого и среднего бизнеса в новых регионах.
"Вместе с депутатами из других фракций вы обеспечили необходимые корректировки законодательства", - уточнил Мишустин.
Он добавил, что фракция также активно участвовала в подготовке федерального бюджета, обсуждала с министерствами финансов и экономического развития новые меры поддержки предпринимательства.
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