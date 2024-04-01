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В Киеве ожидают блокаду КПП с Украиной польскими фермерами - 01.04.2024, ПРАЙМ
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В Киеве ожидают блокаду КПП с Украиной польскими фермерами
В Киеве ожидают блокаду КПП с Украиной польскими фермерами - 01.04.2024, ПРАЙМ
В Киеве ожидают блокаду КПП с Украиной польскими фермерами
Польские фермеры могут возобновить транспортную блокаду на контрольно-пропуском пункте "Угринов - Долгобычев", сообщил представитель украинской погранслужбы... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T14:57+0300
2024-04-01T14:59+0300
украина
польские фермеры
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Польские фермеры могут возобновить транспортную блокаду на контрольно-пропуском пункте "Угринов - Долгобычев", сообщил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко. "Второго апреля польские фермеры планируют возобновить блокировку по направлению пункта пропуска "Угринов - Долгобычев", где они временно прекратили свои действия на период пасхальных праздников. Сейчас здесь движение происходит свободное в обоих направлениях", - приводит слова Демченко агентство Укринформ. По его словам, на сегодняшний день блокировка осуществляется на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Чиновник уточнил, что через "Ягодин" пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки, за прошлый день пересечь границу удалось 70 автомобилей. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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украина, польские фермеры
УКРАИНА, польские фермеры
14:57 01.04.2024 (обновлено: 14:59 01.04.2024)
 
В Киеве ожидают блокаду КПП с Украиной польскими фермерами

Украинский пограничник: польские фермеры могут возобновить блокаду на КПП "Долгобычев"

© РИА Новости . Евгений Подольский | Перейти в медиабанкАвтомобильный мост между Россией и Китаем в Благовещенске
Автомобильный мост между Россией и Китаем в Благовещенске - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Евгений Подольский
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Польские фермеры могут возобновить транспортную блокаду на контрольно-пропуском пункте "Угринов - Долгобычев", сообщил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко.
"Второго апреля польские фермеры планируют возобновить блокировку по направлению пункта пропуска "Угринов - Долгобычев", где они временно прекратили свои действия на период пасхальных праздников. Сейчас здесь движение происходит свободное в обоих направлениях", - приводит слова Демченко агентство Укринформ.
По его словам, на сегодняшний день блокировка осуществляется на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Чиновник уточнил, что через "Ягодин" пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки, за прошлый день пересечь границу удалось 70 автомобилей.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
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Вчера, 12:12
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
 
УКРАИНАпольские фермеры
 
 
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