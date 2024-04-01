https://1prime.ru/20240401/blokada-846940628.html

В Киеве ожидают блокаду КПП с Украиной польскими фермерами

В Киеве ожидают блокаду КПП с Украиной польскими фермерами - 01.04.2024, ПРАЙМ

В Киеве ожидают блокаду КПП с Украиной польскими фермерами

Польские фермеры могут возобновить транспортную блокаду на контрольно-пропуском пункте "Угринов - Долгобычев", сообщил представитель украинской погранслужбы... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T14:57+0300

2024-04-01T14:57+0300

2024-04-01T14:59+0300

украина

польские фермеры

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Польские фермеры могут возобновить транспортную блокаду на контрольно-пропуском пункте "Угринов - Долгобычев", сообщил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко. "Второго апреля польские фермеры планируют возобновить блокировку по направлению пункта пропуска "Угринов - Долгобычев", где они временно прекратили свои действия на период пасхальных праздников. Сейчас здесь движение происходит свободное в обоих направлениях", - приводит слова Демченко агентство Укринформ. По его словам, на сегодняшний день блокировка осуществляется на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Чиновник уточнил, что через "Ягодин" пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки, за прошлый день пересечь границу удалось 70 автомобилей. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://1prime.ru/20240331/fermery-846900971.html

украина

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украина, польские фермеры