https://1prime.ru/20240401/brics-846921323.html

Объединение БРИКС стало мировой энергетической суперсилой, заявил эксперт

Объединение БРИКС стало мировой энергетической суперсилой, заявил эксперт - 01.04.2024, ПРАЙМ

Объединение БРИКС стало мировой энергетической суперсилой, заявил эксперт

Объединение БРИКС стало мировой энергетической суперсилой, на него приходится 45% мировых запасов нефти и более 55% запасов газа, заявил бразильский эксперт,... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T11:50+0300

2024-04-01T11:50+0300

2024-04-01T11:51+0300

энергетика

брикс

бразилия

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_f084bf2b08b1f056301fb92e0c1171b7.jpg

ПЕКИН, 1 апр - ПРАЙМ. Объединение БРИКС стало мировой энергетической суперсилой, на него приходится 45% мировых запасов нефти и более 55% запасов газа, заявил бразильский эксперт, научный сотрудник Института общественных исследований "Триконтиненталь" Марко Фернандес."Энергетика - ключевое средство индустриализации. Если у тебя ее нет, то ты выбываешь. Не знаю, заметили ли Вы, но БРИКС стало энергетической суперсилой, если мы объединим наши возможности", - сказал Фернандес, выступая на конференции, посвященной вопросам экономического развития Китая в Китайском народном университете.Эксперт пояснил, что, к примеру, на страны БРИКС приходится 45% всех мировых запасов нефти, а также почти 56% запасов газа."Что касается ядерной энергетики, то в России производится половина обогащенного урана, который поступает на заводы. На Китай приходится 18%. То есть, вместе Россия и Китай производят две трети обогащенного урана в мире", - рассказал он.С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

https://1prime.ru/20240329/zerno-846837747.html

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, бразилия, новости