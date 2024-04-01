Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объединение БРИКС стало мировой энергетической суперсилой, заявил эксперт - 01.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240401/brics-846921323.html
Объединение БРИКС стало мировой энергетической суперсилой, заявил эксперт
Объединение БРИКС стало мировой энергетической суперсилой, заявил эксперт - 01.04.2024, ПРАЙМ
Объединение БРИКС стало мировой энергетической суперсилой, заявил эксперт
Объединение БРИКС стало мировой энергетической суперсилой, на него приходится 45% мировых запасов нефти и более 55% запасов газа, заявил бразильский эксперт,... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T11:50+0300
2024-04-01T11:51+0300
энергетика
брикс
бразилия
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_f084bf2b08b1f056301fb92e0c1171b7.jpg
ПЕКИН, 1 апр - ПРАЙМ. Объединение БРИКС стало мировой энергетической суперсилой, на него приходится 45% мировых запасов нефти и более 55% запасов газа, заявил бразильский эксперт, научный сотрудник Института общественных исследований "Триконтиненталь" Марко Фернандес."Энергетика - ключевое средство индустриализации. Если у тебя ее нет, то ты выбываешь. Не знаю, заметили ли Вы, но БРИКС стало энергетической суперсилой, если мы объединим наши возможности", - сказал Фернандес, выступая на конференции, посвященной вопросам экономического развития Китая в Китайском народном университете.Эксперт пояснил, что, к примеру, на страны БРИКС приходится 45% всех мировых запасов нефти, а также почти 56% запасов газа."Что касается ядерной энергетики, то в России производится половина обогащенного урана, который поступает на заводы. На Китай приходится 18%. То есть, вместе Россия и Китай производят две трети обогащенного урана в мире", - рассказал он.С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
https://1prime.ru/20240329/zerno-846837747.html
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_869179710e6ebaa3b6e34edb81cfb26c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
брикс, бразилия, новости
Энергетика, БРИКС, БРАЗИЛИЯ, Новости
11:50 01.04.2024 (обновлено: 11:51 01.04.2024)
 
Объединение БРИКС стало мировой энергетической суперсилой, заявил эксперт

Бразильский эксперт: объединение БРИКС стало мировой энергетической суперсилой

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 1 апр - ПРАЙМ. Объединение БРИКС стало мировой энергетической суперсилой, на него приходится 45% мировых запасов нефти и более 55% запасов газа, заявил бразильский эксперт, научный сотрудник Института общественных исследований "Триконтиненталь" Марко Фернандес.
"Энергетика - ключевое средство индустриализации. Если у тебя ее нет, то ты выбываешь. Не знаю, заметили ли Вы, но БРИКС стало энергетической суперсилой, если мы объединим наши возможности", - сказал Фернандес, выступая на конференции, посвященной вопросам экономического развития Китая в Китайском народном университете.
Эксперт пояснил, что, к примеру, на страны БРИКС приходится 45% всех мировых запасов нефти, а также почти 56% запасов газа.
"Что касается ядерной энергетики, то в России производится половина обогащенного урана, который поступает на заводы. На Китай приходится 18%. То есть, вместе Россия и Китай производят две трети обогащенного урана в мире", - рассказал он.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Колосья пшеницы на поле - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
"Удар по западным экспортерам": Россия создаст зерновую биржу БРИКС
29 марта, 09:49
 
ЭнергетикаБРИКСБРАЗИЛИЯНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала