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На шахте в Свердловской области произошел взрыв

На шахте в Свердловской области произошел взрыв - 01.04.2024, ПРАЙМ

На шахте в Свердловской области произошел взрыв

Один горняк погиб из-за обвала в шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, отметили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T21:18+0300

2024-04-01T21:18+0300

2024-04-01T21:27+0300

происшествия

свердловская область

авария в шахте

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр — ПРАЙМ. Один горняк погиб из-за обвала в шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, отметили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона."По информации из Краснотурьинска – да, погиб, подтверждаю. Один из рабочих в тяжелом состоянии, двое – средней тяжести, четвертый отказался от госпитализации, пятый погиб", – сообщили агентству в пресс-службе Минздрава.Отмечается, что тело погибшего поднято на поверхность.Ранее указывалось, что 1 апреля горная порода обрушилась из-за несанкционированного взрыва. Пятеро рабочих находились в шахте в момент обрушения, позже четверо были переданы медикам, еще одного искали.После ЧП региональное управление СК завело уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

https://1prime.ru/20240401/yaroslavl-846968120.html

свердловская область

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свердловская область, авария в шахте