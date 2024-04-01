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На шахте в Свердловской области произошел взрыв
На шахте в Свердловской области произошел взрыв - 01.04.2024, ПРАЙМ
На шахте в Свердловской области произошел взрыв
Один горняк погиб из-за обвала в шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, отметили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T21:18+0300
2024-04-01T21:18+0300
2024-04-01T21:27+0300
происшествия
свердловская область
авария в шахте
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр — ПРАЙМ. Один горняк погиб из-за обвала в шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, отметили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона."По информации из Краснотурьинска – да, погиб, подтверждаю. Один из рабочих в тяжелом состоянии, двое – средней тяжести, четвертый отказался от госпитализации, пятый погиб", – сообщили агентству в пресс-службе Минздрава.Отмечается, что тело погибшего поднято на поверхность.Ранее указывалось, что 1 апреля горная порода обрушилась из-за несанкционированного взрыва. Пятеро рабочих находились в шахте в момент обрушения, позже четверо были переданы медикам, еще одного искали.После ЧП региональное управление СК завело уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
https://1prime.ru/20240401/yaroslavl-846968120.html
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свердловская область, авария в шахте
Происшествия, Свердловская область, авария в шахте
На шахте в Свердловской области произошел взрыв
На шахте в Свердловской области произошел взрыв, один горняк погиб
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр — ПРАЙМ. Один горняк погиб из-за обвала в шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, отметили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.
"По информации из Краснотурьинска – да, погиб, подтверждаю. Один из рабочих в тяжелом состоянии, двое – средней тяжести, четвертый отказался от госпитализации, пятый погиб", – сообщили агентству в пресс-службе Минздрава.
Отмечается, что тело погибшего поднято на поверхность.
Ранее указывалось, что 1 апреля горная порода обрушилась из-за несанкционированного взрыва. Пятеро рабочих находились в шахте в момент обрушения, позже четверо были переданы медикам, еще одного искали.
После ЧП региональное управление СК завело уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
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