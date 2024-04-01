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США формируют искаженную картину случившегося в "Крокусе", заявили в СВР

США формируют искаженную картину случившегося в "Крокусе", заявили в СВР - 01.04.2024, ПРАЙМ

США формируют искаженную картину случившегося в "Крокусе", заявили в СВР

Американская сторона пытается реабилитировать виновных в теракте, который произошел на концерте в "Крокус Сити Холле", а администрация президента Джо Байдена... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T14:21+0300

2024-04-01T14:21+0300

2024-04-01T14:58+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Американская сторона пытается реабилитировать виновных в теракте, который произошел на концерте в "Крокус Сити Холле", а администрация президента Джо Байдена активно работает над созданием искаженной картины произошедшего события. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России."Американцы выгораживают ответственных за теракт в "Крокус сити холле". Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что администрация Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины произошедшего в России 22 марта масштабного теракта", - сказано в сообщении ведомства.В СВР также отметили, что пропагандистская риторика США относительно теракта в "Крокус Сити Холле" не вызывает единогласия даже среди членов НАТО и ЕС. Кроме того, Вашингтон начал поддерживать Владимира Зеленского еще до остывания "пепла" от сожженного "Крокус Сити Холла", что кажется подозрительным, подчеркнули в ведомстве.Также отмечается, что Госдепартамент и спецслужбы США получили задание снять любые подозрения о причастности президента Украины Владимира Зеленского и его окружения к теракту.Ко всему прочему, инфополе пополняется различными "вбросами", что Россия находится под прицелом у ИГ* за войну в Чечне.Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 144 человека.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПрезидент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России.Районный Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта. * Запрещенная в России террористическая организация

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россия, крокус сити холл, новости