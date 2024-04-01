Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США формируют искаженную картину случившегося в "Крокусе", заявили в СВР - 01.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240401/crocus-846939146.html
США формируют искаженную картину случившегося в "Крокусе", заявили в СВР
США формируют искаженную картину случившегося в "Крокусе", заявили в СВР - 01.04.2024, ПРАЙМ
США формируют искаженную картину случившегося в "Крокусе", заявили в СВР
Американская сторона пытается реабилитировать виновных в теракте, который произошел на концерте в "Крокус Сити Холле", а администрация президента Джо Байдена... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T14:21+0300
2024-04-01T14:58+0300
происшествия
россия
крокус сити холл
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846780313_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_a0477c69471c9968aa3cb8decc20afe0.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Американская сторона пытается реабилитировать виновных в теракте, который произошел на концерте в "Крокус Сити Холле", а администрация президента Джо Байдена активно работает над созданием искаженной картины произошедшего события. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России."Американцы выгораживают ответственных за теракт в "Крокус сити холле". Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что администрация Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины произошедшего в России 22 марта масштабного теракта", - сказано в сообщении ведомства.В СВР также отметили, что пропагандистская риторика США относительно теракта в "Крокус Сити Холле" не вызывает единогласия даже среди членов НАТО и ЕС. Кроме того, Вашингтон начал поддерживать Владимира Зеленского еще до остывания "пепла" от сожженного "Крокус Сити Холла", что кажется подозрительным, подчеркнули в ведомстве.Также отмечается, что Госдепартамент и спецслужбы США получили задание снять любые подозрения о причастности президента Украины Владимира Зеленского и его окружения к теракту.Ко всему прочему, инфополе пополняется различными "вбросами", что Россия находится под прицелом у ИГ* за войну в Чечне.Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 144 человека.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПрезидент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России.Районный Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта. * Запрещенная в России террористическая организация
https://1prime.ru/20240331/soboleznovaniya-846903849.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846780313_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4e0e20086995d987ef2f56a092bb97c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крокус сити холл, новости
Происшествия, РОССИЯ, Крокус сити холл, Новости
14:21 01.04.2024 (обновлено: 14:58 01.04.2024)
 
США формируют искаженную картину случившегося в "Крокусе", заявили в СВР

СВР: кабинет Байдена формирует искаженную картину случившегося в "Крокусе"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина у стихийного мемориала у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
Женщина у стихийного мемориала у здания концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Американская сторона пытается реабилитировать виновных в теракте, который произошел на концерте в "Крокус Сити Холле", а администрация президента Джо Байдена активно работает над созданием искаженной картины произошедшего события. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Американцы выгораживают ответственных за теракт в "Крокус сити холле". Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что администрация Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины произошедшего в России 22 марта масштабного теракта", - сказано в сообщении ведомства.
В СВР также отметили, что пропагандистская риторика США относительно теракта в "Крокус Сити Холле" не вызывает единогласия даже среди членов НАТО и ЕС. Кроме того, Вашингтон начал поддерживать Владимира Зеленского еще до остывания "пепла" от сожженного "Крокус Сити Холла", что кажется подозрительным, подчеркнули в ведомстве.
Также отмечается, что Госдепартамент и спецслужбы США получили задание снять любые подозрения о причастности президента Украины Владимира Зеленского и его окружения к теракту.
Ко всему прочему, инфополе пополняется различными "вбросами", что Россия находится под прицелом у ИГ* за войну в Чечне.
Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 144 человека.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Президент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России.
Районный Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
Родители участника теракта в "Крокусе" заявили, что соболезнуют
Вчера, 16:03
* Запрещенная в России террористическая организация
 
ПроисшествияРОССИЯКрокус сити холлНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала