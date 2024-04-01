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Курс доллара в начале торгов снизился до 92,35 рубля
Курс доллара в начале торгов снизился до 92,35 рубля - 01.04.2024, ПРАЙМ
Курс доллара в начале торгов снизился до 92,35 рубля
Курс рубля в начале первых торгов недели и квартала растет против доллара и евро, при этом снижается к юаню: курс американской валюты опускается до 92,35 рубля, | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T07:10+0300
2024-04-01T07:10+0300
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале первых торгов недели и квартала растет против доллара и евро, при этом снижается к юаню: курс американской валюты опускается до 92,35 рубля, европейской - до 99,64 рубля, китайской - поднимается до 12,70 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 13 копеек, до 92,35 рубля, евро - на 1 копейку, до 99,64 рубля, юаня - растёт на 3 копейки, до 12,70 рубля.
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курсы валют, московская биржа
Экономика, Курсы валют, Московская биржа
Курс доллара в начале торгов снизился до 92,35 рубля
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже снизился до 92,35 рубля
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале первых торгов недели и квартала растет против доллара и евро, при этом снижается к юаню: курс американской валюты опускается до 92,35 рубля, европейской - до 99,64 рубля, китайской - поднимается до 12,70 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 13 копеек, до 92,35 рубля, евро - на 1 копейку, до 99,64 рубля, юаня - растёт на 3 копейки, до 12,70 рубля.