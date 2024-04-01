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FPV-дроны не смогут заменить танки на поле боя, заявил производитель

FPV-дроны не смогут заменить танки на поле боя, заявил производитель - 01.04.2024, ПРАЙМ

FPV-дроны не смогут заменить танки на поле боя, заявил производитель

FPV-дроны оказывают значительное влияние на поле боя и вынуждают поменять принципы современной вооруженной борьбы, однако не являются "чудо-оружием", которое... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T10:18+0300

2024-04-01T10:18+0300

2024-04-01T10:18+0300

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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. FPV-дроны оказывают значительное влияние на поле боя и вынуждают поменять принципы современной вооруженной борьбы, однако не являются "чудо-оружием", которое способно заменить танки и другие традиционные вооружения, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. "Из-за новизны FPV-дронов и подобных решений о них все говорят, но, когда всё утрясётся, они займут своё место в многообразии элементов ведения войны. Очень редко части военного инструментария уходят полностью, разве что конница, а вот стрелковое оружие успешно применяется с XIV века и до сих пор", - сказал он. Кузякин отметил, что сегодняшние разговоры о том, что FPV-дроны стали "оружием, меняющим правила игры" (англ. game-changing weapon) напоминают "прогнозы" времен Первой мировой войны, согласно которым с появлением авиации артиллерия станет бесполезной. "В результате на поле боя применяется и авиация, и артиллерия. Далее в 1945 году, после битвы за Кенигсберг (Калининград), где были впервые применены фаустпатроны, их тут же назвали Wunderwaffe и заявили, что "время танков прошло". Сегодня на фронте применяются и танки, и ручные противотанковые гранатомёты", - напомнил собеседник агентства. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГендиректор ЦКБР пояснил, что причиной "FPV-революции" является тот факт, что эти дроны относятся к так называемой технике "третьей волны", которую отличает дешевизна производства, скорость разработки и сложность их подавления дорогостоящими системами предыдущих "волн". "На разработку изделий третьей лиги требуются недели или месяцы… Эти изделия могли работать только в так называемых "мусорных" диапазонах радиочастот. Например, 2.4 ГГц – это диапазон микроволновой печи и WiFi роутеров. Многолетняя эволюция в условиях заведомо "грязного" эфира на низких мощностях передачи заставила третью лигу выработать устойчивые протоколы радиоэфира к любому шуму, включая искусственный. Когда эти "игрушки" ворвались из сферы хобби на фронт, то очень редкие системы РЭБ могли с ними эффективно справляться", - рассказал он. В свою очередь к беспилотникам "первой лиги" Кузякин отнёс изделия, для создания которых требуются технологии и ресурсы целых стран и десятки лет разработок, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты, спутниковые группировки или безэкипажные подводные аппараты с высокой автономностью. "Вторая лига" - аппараты и технологии, требующие вовлечения корпораций и отдельных крупных предприятий. В эту лигу входят, например, российские "Орионы", турецкий Bayraktar, американские "Риперы", автоматические системы ПВО, а также разнообразные морские беспилотники среднего радиуса действия. На их разработку требуются уже не десятки лет, а годы и они могут быть созданы крупными корпорациями ВПК. Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. FPV-дроны могут оснащаться специальными устройствами для подвеса боеприпасов, благодаря защищенным каналам связи устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несёт полезную нагрузку до пяти килограмм, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 км/ч без полезной нагрузки). Научный "костяк" Центра - выпускники МФТИ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.

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россия, украина, fpv-дроны, новости