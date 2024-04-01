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В Ярославле назвали виновного в столкновении автобуса и поезда

В Ярославле назвали виновного в столкновении автобуса и поезда - 01.04.2024, ПРАЙМ

В Ярославле назвали виновного в столкновении автобуса и поезда

Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине диспетчера, который был пьян, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T20:42+0300

2024-04-01T20:42+0300

2024-04-01T20:43+0300

происшествия

подмосковье

дтп

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр — ПРАЙМ. Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине диспетчера, который был пьян, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев."Установлены предварительные причины ДТП под Переславлем-Залесским. Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы", - указал Евраев в своем Telegram-канале. 1 апреля на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва. По уточненным данным МЧС, погибли шесть пассажиров автобуса: женщины и водитель. Пострадал машинист поезда.СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.По данным МВД, в 2022 году в стране произошло 126 705 ДТП с пострадавшими. Каждое девятое — со смертельным исходом. За год на дорогах страны погибли 14 172 человека. Еще 159 635 получили травмы. Однако ежегодное число ДТП и количество пострадавших постепенно снижается.Каждая девятая авария произошла по вине пьяных водителей.

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