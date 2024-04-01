https://1prime.ru/20240401/ekonomika-846923892.html

Путин поручил вывести российскую экономику на четвертое место в мире

Путин поручил вывести российскую экономику на четвертое место в мире - 01.04.2024, ПРАЙМ

Путин поручил вывести российскую экономику на четвертое место в мире

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 31 марта 2025 года подготовить меры, позволяющие России войти в четверку крупнейших мировых экономик. Об | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T12:59+0300

2024-04-01T12:59+0300

2024-04-01T13:20+0300

экономика

экономика рф

владимир путин

правительство рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846791507_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_516c9a2a08c947f69cffe058617ee78b.jpg

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 31 марта 2025 года подготовить меры, позволяющие России войти в четверку крупнейших мировых экономик. Об этом сказано в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации принять меры, обеспечивающие: вхождение к 2030 году Российской Федерации в четверку крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности", - говорится в тексте поручений. Срок доклада установлен до 31 марта 2025 года и далее — ужугодно. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.Путин также поручил кабмину обеспечить финансирование исполнения поручений по реализации послания Федеральному собранию."Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений", — сказано в тексте поручений.Доклад необходимо сделать до 1 октября 2024 года, далее – один раз в год. Ответственным назначен Мишустин.Кроме того, российский лидер поставил новую цель для "мусорной" реформы. Он поручил создать условия для вовлечения к 2030 году в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых коммунальных отходов."Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых коммунальных отходов", — говорится в перечне поручений.Ответственным также назначили Мишустина."Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Цель на 2030 год - сортировка 100% объема твердых коммунальных отходов и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

https://1prime.ru/20240330/udar-846887503.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

экономика рф, владимир путин, правительство рф