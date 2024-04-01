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Путин поручил вывести российскую экономику на четвертое место в мире - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил вывести российскую экономику на четвертое место в мире
Путин поручил вывести российскую экономику на четвертое место в мире - 01.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил вывести российскую экономику на четвертое место в мире
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 31 марта 2025 года подготовить меры, позволяющие России войти в четверку крупнейших мировых экономик. Об | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T12:59+0300
2024-04-01T13:20+0300
экономика
экономика рф
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 31 марта 2025 года подготовить меры, позволяющие России войти в четверку крупнейших мировых экономик. Об этом сказано в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации принять меры, обеспечивающие: вхождение к 2030 году Российской Федерации в четверку крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности", - говорится в тексте поручений. Срок доклада установлен до 31 марта 2025 года и далее — ужугодно. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.Путин также поручил кабмину обеспечить финансирование исполнения поручений по реализации послания Федеральному собранию."Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений", — сказано в тексте поручений.Доклад необходимо сделать до 1 октября 2024 года, далее – один раз в год. Ответственным назначен Мишустин.Кроме того, российский лидер поставил новую цель для "мусорной" реформы. Он поручил создать условия для вовлечения к 2030 году в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых коммунальных отходов."Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых коммунальных отходов", — говорится в перечне поручений.Ответственным также назначили Мишустина."Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Цель на 2030 год - сортировка 100% объема твердых коммунальных отходов и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
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экономика рф, владимир путин, правительство рф
Экономика, экономика РФ, Владимир Путин, Правительство РФ
12:59 01.04.2024 (обновлено: 13:20 01.04.2024)
 
Путин поручил вывести российскую экономику на четвертое место в мире

Путин поручил подготовить меры для вхождения России в четверку крупнейших экономик мира

© РИА Новости . POOL/Сергей Карпухин | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Карпухин
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 31 марта 2025 года подготовить меры, позволяющие России войти в четверку крупнейших мировых экономик. Об этом сказано в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации принять меры, обеспечивающие: вхождение к 2030 году Российской Федерации в четверку крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности", - говорится в тексте поручений.
Срок доклада установлен до 31 марта 2025 года и далее — ужугодно. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Путин также поручил кабмину обеспечить финансирование исполнения поручений по реализации послания Федеральному собранию.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
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"Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений", — сказано в тексте поручений.
Доклад необходимо сделать до 1 октября 2024 года, далее – один раз в год. Ответственным назначен Мишустин.
Кроме того, российский лидер поставил новую цель для "мусорной" реформы. Он поручил создать условия для вовлечения к 2030 году в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых коммунальных отходов.
"Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых коммунальных отходов", — говорится в перечне поручений.
Ответственным также назначили Мишустина.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Цель на 2030 год - сортировка 100% объема твердых коммунальных отходов и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
 
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