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"Не сможет защищаться". В Испании назвали главную угрозу Европы
"Не сможет защищаться". В Испании назвали главную угрозу Европы - 01.04.2024, ПРАЙМ
"Не сможет защищаться". В Испании назвали главную угрозу Европы
Зависимость Европы от США является одной из угроз, она не может защищаться самостоятельно, пишет испанская газета Vanguardia. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T16:27+0300
2024-04-01T16:27+0300
2024-04-01T16:27+0300
вооружения
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Зависимость Европы от США является одной из угроз, она не может защищаться самостоятельно, пишет испанская газета Vanguardia.По данным издания, европейские лидеры опасаются якобы "угрозы со стороны России" и огромной зависимости от Соединенных Штатов."Они (европейские страны - ред.) еще не могут постоять за себя, и неясно, добьются ли они этого когда-нибудь", - отмечает газета.
https://1prime.ru/20240329/poland-846840099.html
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европа, сша, зависимость
Вооружения, ЕВРОПА, США, зависимость
"Не сможет защищаться". В Испании назвали главную угрозу Европы
Vanguardia: Европа очень зависит от США и не сможет защититься сама