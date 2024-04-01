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"Не сможет защищаться". В Испании назвали главную угрозу Европы - 01.04.2024, ПРАЙМ
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"Не сможет защищаться". В Испании назвали главную угрозу Европы
"Не сможет защищаться". В Испании назвали главную угрозу Европы - 01.04.2024, ПРАЙМ
"Не сможет защищаться". В Испании назвали главную угрозу Европы
Зависимость Европы от США является одной из угроз, она не может защищаться самостоятельно, пишет испанская газета Vanguardia. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T16:27+0300
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вооружения
европа
сша
зависимость
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Зависимость Европы от США является одной из угроз, она не может защищаться самостоятельно, пишет испанская газета Vanguardia.По данным издания, европейские лидеры опасаются якобы "угрозы со стороны России" и огромной зависимости от Соединенных Штатов."Они (европейские страны - ред.) еще не могут постоять за себя, и неясно, добьются ли они этого когда-нибудь", - отмечает газета.
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европа
сша
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европа, сша, зависимость
Вооружения, ЕВРОПА, США, зависимость
16:27 01.04.2024
 
"Не сможет защищаться". В Испании назвали главную угрозу Европы

Vanguardia: Европа очень зависит от США и не сможет защититься сама

© fotolia.com / vvoeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© fotolia.com / vvoe
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Зависимость Европы от США является одной из угроз, она не может защищаться самостоятельно, пишет испанская газета Vanguardia.
По данным издания, европейские лидеры опасаются якобы "угрозы со стороны России" и огромной зависимости от Соединенных Штатов.
"Они (европейские страны - ред.) еще не могут постоять за себя, и неясно, добьются ли они этого когда-нибудь", - отмечает газета.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
В Испании попросили не использовать слово "война" по Украине, заявил Туск
29 марта, 10:39
 
ВооруженияЕВРОПАСШАзависимость
 
 
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