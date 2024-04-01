https://1prime.ru/20240401/evropa-846972546.html

"Не сможет защищаться". В Испании назвали главную угрозу Европы

"Не сможет защищаться". В Испании назвали главную угрозу Европы - 01.04.2024, ПРАЙМ

"Не сможет защищаться". В Испании назвали главную угрозу Европы

Зависимость Европы от США является одной из угроз, она не может защищаться самостоятельно, пишет испанская газета Vanguardia. | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T16:27+0300

2024-04-01T16:27+0300

2024-04-01T16:27+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Зависимость Европы от США является одной из угроз, она не может защищаться самостоятельно, пишет испанская газета Vanguardia.По данным издания, европейские лидеры опасаются якобы "угрозы со стороны России" и огромной зависимости от Соединенных Штатов."Они (европейские страны - ред.) еще не могут постоять за себя, и неясно, добьются ли они этого когда-нибудь", - отмечает газета.

https://1prime.ru/20240329/poland-846840099.html

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европа, сша, зависимость