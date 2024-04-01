https://1prime.ru/20240401/frantsiya-846975153.html

НАТО вмешивается в политику Франции, заявил лидер "Патриотов" Филиппо

НАТО вмешивается в политику Франции, заявил лидер "Патриотов" Филиппо - 01.04.2024, ПРАЙМ

НАТО вмешивается в политику Франции, заявил лидер "Патриотов" Филиппо

НАТО, вмешиваясь в политику Франции, переводит стрелки на Россию, сообщил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T18:10+0300

2024-04-01T18:10+0300

2024-04-01T18:11+0300

политика

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ПАРИЖ, 1 апр — ПРАЙМ. НАТО, вмешиваясь в политику Франции, переводит стрелки на Россию, сообщил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо."Я особенно вижу американское вмешательство в нашей стране... Я вижу по телевидению растущее число консультантов НАТО, оплаченных натовскими аналитическими центрами из Вашингтона, Брюсселя, которые спонсируются американскими деньгами. Но об этом никто не говорит, этого не существует. На Западе, кстати, не только во Франции, сосредоточились на злых русских, чтобы заставить нас думать, что мы якобы находимся под российским влиянием", – заявил он в эфире радиостанции Franceinfo. Кроме того, политик напомнил о враждебных действиях со стороны Вашингтона в отношении Франции. Он привел в пример прослушку двоих французских президентов американскими службами, а также саботаж силами НАТО газопровода Nord Stream.Касательно конфликта на Украине, Филиппо указал что членство в Североатлантическом союзе ослабляет Францию, так как вынуждает участвовать в чужих конфликтах.Обвинения в иностранном вмешательстве в политические процессы в ЕС участились в преддверии выборов в Европейский парламент, которые запланированы на 6-9 июня этого года.Так, службы безопасности некоторых европейских стран раскрыли инициативы якобы финансируемые Россией, которые хотели влиять на политические события.Ряд европейских СМИ, ссылаясь на слова бельгийского премьера Александра де Кроо, писали, что депутаты якобы получали деньги за пророссийскую позицию.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.

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франция, нато