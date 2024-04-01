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Молдавия импортирует пробную партию сжиженного газа из США
Молдавия импортирует пробную партию сжиженного газа из США - 01.04.2024, ПРАЙМ
Молдавия импортирует пробную партию сжиженного газа из США
Жители Молдавии в первые два дня апреля смогут воспользоваться топливом из пробной партии сжиженного газа, закупленного у США, сообщил министр энергетики Виктор | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T10:38+0300
2024-04-01T10:38+0300
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КИШИНЕВ, 1 апр - ПРАЙМ. Жители Молдавии в первые два дня апреля смогут воспользоваться топливом из пробной партии сжиженного газа, закупленного у США, сообщил министр энергетики Виктор Парликов. Парликов в начале января заявил, что Молдавия продолжает диверсифицировать источники поставок газа и планирует впервые использовать для доставки топлива морские пути. Министр пояснил, что республика закупит сжиженный газ у США, он будет доставлен кораблем в терминал сжиженного нефтяного газа в греческом Александруполисе. "Первое судно со сжиженным природным газом из США прибыло на недавно введенный в эксплуатацию терминал Александруполис в Греции, и на этом судне у Energocom (госкомпании, которая закупает энергоресурсы - ред.) находится пробный груз в 2,6 миллиона кубометров газа... Таким образом, в первые два дня апреля потребители правобережья Днестра в Молдавии будут использовать в своих домохозяйствах газ из США", - написал Парликов в социальных сетях.По его словам, Energocom стал первой компанией, которая использовала межсоединение между Грецией и Болгарией и весь вертикальный газовый коридор для транспортировки газа в Молдавию и подземные хранилища на Украине. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramEnergocom начал сотрудничество с DEPA в апреле 2023 года, а 30 ноября был подписан меморандум о взаимопонимании, в котором стороны выразили готовность активизировать сотрудничество в области поставок природного газа, включая сжиженный природный газ. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах.
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Энергетика, МОЛДАВИЯ, США, СПГ, Новости
Молдавия импортирует пробную партию сжиженного газа из США
Парликов: Молдавия импортирует пробную партию сжиженного газа из США
КИШИНЕВ, 1 апр - ПРАЙМ. Жители Молдавии в первые два дня апреля смогут воспользоваться топливом из пробной партии сжиженного газа, закупленного у США, сообщил министр энергетики Виктор Парликов.
Парликов в начале января заявил, что Молдавия продолжает диверсифицировать источники поставок газа и планирует впервые использовать для доставки топлива морские пути. Министр пояснил, что республика закупит сжиженный газ у США, он будет доставлен кораблем в терминал сжиженного нефтяного газа в греческом Александруполисе.
"Первое судно со сжиженным природным газом из США прибыло на недавно введенный в эксплуатацию терминал Александруполис в Греции, и на этом судне у Energocom (госкомпании, которая закупает энергоресурсы - ред.) находится пробный груз в 2,6 миллиона кубометров газа... Таким образом, в первые два дня апреля потребители правобережья Днестра в Молдавии будут использовать в своих домохозяйствах газ из США", - написал Парликов в социальных сетях.
По его словам, Energocom стал первой компанией, которая использовала межсоединение между Грецией и Болгарией и весь вертикальный газовый коридор для транспортировки газа в Молдавию и подземные хранилища на Украине.
Energocom начал сотрудничество с DEPA в апреле 2023 года, а 30 ноября был подписан меморандум о взаимопонимании, в котором стороны выразили готовность активизировать сотрудничество в области поставок природного газа, включая сжиженный природный газ.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах.
Внешний долг Молдавии вырос на 9,1 процента