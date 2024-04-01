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Запасы газа в ПХГ стран ЕС сохранили рекордные значения

Запасы газа в ПХГ стран ЕС сохранили рекордные значения - 01.04.2024, ПРАЙМ

Запасы газа в ПХГ стран ЕС сохранили рекордные значения

Страны ЕС перешли к суточной нетто-закачке подземных хранилищ газа (ПХГ), запасы в них остаются рекордными для конца марта за все время наблюдений – с 2011... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T13:42+0300

2024-04-01T13:42+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Страны ЕС перешли к суточной нетто-закачке подземных хранилищ газа (ПХГ), запасы в них остаются рекордными для конца марта за все время наблюдений – с 2011 года, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). По данным на газовые сутки 30 марта (завершились утром 31 марта), заполненность европейских газохранилищ выросла на 0,03 процентного пункта (п.п.), нетто-закачка за сутки составила чуть больше 30 миллионов кубометров. Больше всего газа в хранилища закачали Германия (0,05 п.п.), Франция (0,2 п.п.), Италия (0,04 п.п.). Переход к суточной нетто-закачке фиксировался еще 23 марта, однако затем европейские страны вновь перешли к нетто-отбору. Отопительный сезон в Европе оканчивается в конце марта – начале апреля. Заполненность европейских хранилищ газа составляет 58,77%. Это на 17,1 п.п. больше, чем в среднем на эту дату в 2019–2023 годах, и на 3,1 п.п. больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 65,1 миллиарда кубометров. Это примерно на 19,7 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 4,3 миллиарда больше, чем в прошлом году. Запасы газа в Европе остаются рекордными для конца марта. За все время наблюдений – с 2011 года – чуть меньшие объемы фиксировались в теплом 2023 и "ковидном" 2020 году. Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора – первой декады ноября – уменьшился к настоящему моменту на 40,8 п.п. Европейские потребители почти за пять месяцев выбрали около 45,2 миллиарда кубометров газа. Заполненность ПХГ за февраль уменьшилась почти на 8 миллиардов кубометров, за неполный март – примерно на 3,9 миллиарда.

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