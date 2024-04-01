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Венгрия начала закупать природный газ у Турции

Венгрия начала закупать природный газ у Турции - 01.04.2024, ПРАЙМ

Венгрия начала закупать природный газ у Турции

Венгрия с понедельника начинает закупать природный газ у Турции, за два квартала в страну поступят 275 миллионов кубометров турецкого "голубого топлива". | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T05:34+0300

2024-04-01T05:34+0300

2024-04-01T05:34+0300

энергетика

поставки газа

венгрия

турция

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БУДАПЕШТ, 1 апр - ПРАЙМ. Венгрия с понедельника начинает закупать природный газ у Турции, за два квартала в страну поступят 275 миллионов кубометров турецкого "голубого топлива". Впервые о планах покупать у Турции природный газ или сжиженный природный газ заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто летом 2023 года. Он ранее не раз подчеркивал, что Турция является для Венгрии надежным транзитером российского и азербайджанского газа, а теперь Венгрия сможет стать первой не соседней страной, куда Турция станет экспортировать свой газ. В августе во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Будапешт было подписано соглашение между венгерской компанией MVM и турецкой энергокомпанией Botas о том, что во втором-третьем квартале 2024 года в Венгрию поступят 275 миллионов кубометров турецкого газа. Сийярто также сообщил ранее, что Будапешт и Анкара начали переговоры о хранении турецкого газа в Венгрии. По его словам, роль Турции как страны-транзитера еще более усилится со вступлением в силу контракта на поставку природного газа из Азербайджана в Венгрию, а также с началом экспорта туркменского газа в Европу. В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из этого объема 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки. В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о доппоставках будет продлен.

https://1prime.ru/20240326/vengriya-846710422.html

венгрия

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поставки газа, венгрия, турция