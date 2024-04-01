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Названа сумма, которую заработала Россия с начала продажи газа за рубли

Названа сумма, которую заработала Россия с начала продажи газа за рубли - 01.04.2024, ПРАЙМ

Названа сумма, которую заработала Россия с начала продажи газа за рубли

РФ за почти два года с момента начала действия указа президента России о продаже недружественным странам природного газа за рубли, заработала за счет поставок в | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T06:24+0300

2024-04-01T06:24+0300

2024-04-01T06:24+0300

экономика

россия

поставки газа

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. РФ за почти два года с момента начала действия указа президента России о продаже недружественным странам природного газа за рубли, заработала за счет поставок в недружественные страны как минимум 2,3 триллиона рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных Евростата и платформы ООН Comtrade. С апреля 2022 года по январь этого года (более поздних данных на текущий момент нет) РФ получила от Евросоюза 31 миллиард евро за поставки трубопроводного газа, или 2,2 триллиона рублей. Кроме того, РФ продала примерно на 920 миллионов евро, или на 66 миллиардов рублей, газ другим недружественным странам в Европе. Крупнейшими покупателями трубопроводного газа среди указанных стран были Венгрия (769 миллиардов рублей), Италия (655 миллиардов), Греция (328 миллиардов) и Словакия (310 миллиардов рублей). При этом часть крупных импортеров статистику по торговле газом не раскрывают, в том числе Германия и Австрия. Президент РФ Владимир Путин в марте 2022 года заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем глава государства подписал соответствующий указ, который ввел новую схему оплаты с 1 апреля 2022 года. Согласно данному механизму, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".

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россия, поставки газа