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"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири"

"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" - 01.04.2024, ПРАЙМ

"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири"

Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены, транспортировка газа по магистрали в Китай возобновлена, сообщил "Газпром". | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T10:09+0300

2024-04-01T10:09+0300

2024-04-01T10:10+0300

энергетика

газпром

сила сибири

газ

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены, транспортировка газа по магистрали в Китай возобновлена, сообщил "Газпром".Поставки газа по "Силе Сибири" были приостановлены в связи с плановыми техническими работами с 24 марта по 1 апреля. По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью."Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области."Газпром" в 2023 году поставил по "Силе Сибири" 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.

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газпром, сила сибири, газ