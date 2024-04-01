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В России начался первый этап маркировки икры
В России начался первый этап маркировки икры - 01.04.2024, ПРАЙМ
В России начался первый этап маркировки икры
Первый этап маркировки черной и красной икры начался в России - с 1 апреля все участники рынка должны быть зарегистрированы в системе маркировки "Честный знак". | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T06:14+0300
2024-04-01T06:14+0300
2024-04-01T06:14+0300
экономика
маркировка
икра
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Первый этап маркировки черной и красной икры начался в России - с 1 апреля все участники рынка должны быть зарегистрированы в системе маркировки "Честный знак". На этот этап правительство отвело один месяц (до 30 апреля 2024 года), а с 1 мая вся красная и черная икра будет подлежать обязательной маркировке. Этому предшествовал соответствующий эксперимент, который завершился 31 марта, всего было выпущено более 71 тысячи кодов маркировки. "Процесс внедрения маркировки был организован эффективно благодаря большому опыту, который мы уже имеем после внедрения системы в 16 товарных группах, а также сотрудничеству с отраслевыми объединениями... На сегодняшний день мы имеем более 15,6 тысячи участников оборота, зарегистрированных в системе, среди них 445 - производители, 78 - импортеры, 1160 - дистрибьюторы", - рассказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Юлия Кузьмина. Поддержали идею и производители. Так, например, в "Колхозе имени В.И. Ленина" сообщили, что заблаговременно подготовились к началу обязательной маркировки икры, поскольку участвовали в пилотном проекте. В свою очередь президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал РИА Новости, что в 2023 году в России официально было произведено почти 24 тысячи тонн красной икры и 70 тонн черной. "Если черная икра - это продукт премиальный, который потребляет очень узкая прослойка населения, то красная икра - традиционный деликатес русской кухни, пользующийся повышенным спросом в период Нового года, 23 февраля и 8 марта, также Масленицы... ВАРПЭ плотно работает с ЦРПТ при реализации проекта в обязательной маркировке икры", - добавил он.
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маркировка, икра
Экономика, маркировка, икра
В России начался первый этап маркировки икры
В России с 1 апреля начался первый этап маркировки черной и красной икры
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Первый этап маркировки черной и красной икры начался в России - с 1 апреля все участники рынка должны быть зарегистрированы в системе маркировки "Честный знак".
На этот этап правительство отвело один месяц (до 30 апреля 2024 года), а с 1 мая вся красная и черная икра будет подлежать обязательной маркировке. Этому предшествовал соответствующий эксперимент, который завершился 31 марта, всего было выпущено более 71 тысячи кодов маркировки.
"Процесс внедрения маркировки был организован эффективно благодаря большому опыту, который мы уже имеем после внедрения системы в 16 товарных группах, а также сотрудничеству с отраслевыми объединениями... На сегодняшний день мы имеем более 15,6 тысячи участников оборота, зарегистрированных в системе, среди них 445 - производители, 78 - импортеры, 1160 - дистрибьюторы", - рассказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Юлия Кузьмина.
Поддержали идею и производители. Так, например, в "Колхозе имени В.И. Ленина" сообщили, что заблаговременно подготовились к началу обязательной маркировки икры, поскольку участвовали в пилотном проекте.
В свою очередь президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал РИА Новости, что в 2023 году в России официально было произведено почти 24 тысячи тонн красной икры и 70 тонн черной. "Если черная икра - это продукт премиальный, который потребляет очень узкая прослойка населения, то красная икра - традиционный деликатес русской кухни, пользующийся повышенным спросом в период Нового года, 23 февраля и 8 марта, также Масленицы... ВАРПЭ плотно работает с ЦРПТ при реализации проекта в обязательной маркировке икры", - добавил он.
Кабмин РФ расширил перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке