Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина для НАТО является полем боя с Россией, заявил дипломат Гаврилов - 01.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240401/instrument-846912366.html
Украина для НАТО является полем боя с Россией, заявил дипломат Гаврилов
Украина для НАТО является полем боя с Россией, заявил дипломат Гаврилов - 01.04.2024, ПРАЙМ
Украина для НАТО является полем боя с Россией, заявил дипломат Гаврилов
Украина является для НАТО полем боя и инструментом вооруженной борьбы против России. Запад при этом играет роль тыла. Об этом заявил в приуроченном к 75-летию... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T08:14+0300
2024-04-01T08:19+0300
политика
нато
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg
ВЕНА, 1 апр - ПРАЙМ. Украина является для НАТО полем боя и инструментом вооруженной борьбы против России. Запад при этом играет роль тыла. Об этом заявил в приуроченном к 75-летию альянса интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Сегодня Российская Федерация противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором Украина играет роль поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России, а страны Запада выполняют функции штаба, тыла, поставщика вооружений, разведывательных данных и целеуказания", — сказал он и добавил, что "враждебность по отношению к России преобладает на уровне всего блока и отражается в военном планировании и милитаризации его стран-членов". Гаврилов отметил, что раздающиеся в НАТО заявления о готовности к конфликту с Россией призваны отвлечь от коррупции в Киеве.Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о готовности Североатлантического альянса к конфликту с Москвой."Цель западных "буревестников" видим в том, чтобы отвлечь внимание налогоплательщиков от бессмысленного выбрасывания их денег в украинскую коррупционную "черную дыру", а также "прогреть" общественное мнение в пользу возрождения собственной оборонной промышленности", — пояснил Гаврилов.По его словам, ведомая Вашингтоном верхушка НАТО возводит новый "железный занавес" в Европе, но ей следует понимать, что отсидеться за спиной США и Брюсселя не получится – "каждому придется отвечать за намеренное ущемление безопасности нашей страны".Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на государства НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Путин добавил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Четвертого апреля исполнится 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
https://1prime.ru/20240401/makron-846911353.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_142:0:2058:1437_1920x0_80_0_0_af0a27e7db8cab739d9544dbce1cad96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, россия, украина
Политика, НАТО, РОССИЯ, УКРАИНА
08:14 01.04.2024 (обновлено: 08:19 01.04.2024)
 
Украина для НАТО является полем боя с Россией, заявил дипломат Гаврилов

Гаврилов: Украина для НАТО играет роль поля боя и инструмента борьбы против России

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕНА, 1 апр - ПРАЙМ. Украина является для НАТО полем боя и инструментом вооруженной борьбы против России. Запад при этом играет роль тыла. Об этом заявил в приуроченном к 75-летию альянса интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Сегодня Российская Федерация противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором Украина играет роль поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России, а страны Запада выполняют функции штаба, тыла, поставщика вооружений, разведывательных данных и целеуказания", — сказал он и добавил, что "враждебность по отношению к России преобладает на уровне всего блока и отражается в военном планировании и милитаризации его стран-членов".
Гаврилов отметил, что раздающиеся в НАТО заявления о готовности к конфликту с Россией призваны отвлечь от коррупции в Киеве.
Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о готовности Североатлантического альянса к конфликту с Москвой.
"Цель западных "буревестников" видим в том, чтобы отвлечь внимание налогоплательщиков от бессмысленного выбрасывания их денег в украинскую коррупционную "черную дыру", а также "прогреть" общественное мнение в пользу возрождения собственной оборонной промышленности", — пояснил Гаврилов.
По его словам, ведомая Вашингтоном верхушка НАТО возводит новый "железный занавес" в Европе, но ей следует понимать, что отсидеться за спиной США и Брюсселя не получится – "каждому придется отвечать за намеренное ущемление безопасности нашей страны".
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на государства НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Путин добавил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Четвертого апреля исполнится 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
Дипломат Гаврилов назвал слова Макрона подтверждением успешных действий РФ
06:47
 
ПолитикаНАТОРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала