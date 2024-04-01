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Украина для НАТО является полем боя с Россией, заявил дипломат Гаврилов

Украина для НАТО является полем боя с Россией, заявил дипломат Гаврилов - 01.04.2024, ПРАЙМ

Украина для НАТО является полем боя с Россией, заявил дипломат Гаврилов

Украина является для НАТО полем боя и инструментом вооруженной борьбы против России. Запад при этом играет роль тыла. Об этом заявил в приуроченном к 75-летию... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T08:14+0300

2024-04-01T08:14+0300

2024-04-01T08:19+0300

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ВЕНА, 1 апр - ПРАЙМ. Украина является для НАТО полем боя и инструментом вооруженной борьбы против России. Запад при этом играет роль тыла. Об этом заявил в приуроченном к 75-летию альянса интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Сегодня Российская Федерация противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором Украина играет роль поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России, а страны Запада выполняют функции штаба, тыла, поставщика вооружений, разведывательных данных и целеуказания", — сказал он и добавил, что "враждебность по отношению к России преобладает на уровне всего блока и отражается в военном планировании и милитаризации его стран-членов". Гаврилов отметил, что раздающиеся в НАТО заявления о готовности к конфликту с Россией призваны отвлечь от коррупции в Киеве.Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о готовности Североатлантического альянса к конфликту с Москвой."Цель западных "буревестников" видим в том, чтобы отвлечь внимание налогоплательщиков от бессмысленного выбрасывания их денег в украинскую коррупционную "черную дыру", а также "прогреть" общественное мнение в пользу возрождения собственной оборонной промышленности", — пояснил Гаврилов.По его словам, ведомая Вашингтоном верхушка НАТО возводит новый "железный занавес" в Европе, но ей следует понимать, что отсидеться за спиной США и Брюсселя не получится – "каждому придется отвечать за намеренное ущемление безопасности нашей страны".Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на государства НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Путин добавил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Четвертого апреля исполнится 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.

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нато, россия, украина