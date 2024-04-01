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Правительство рассмотрит вопрос льготной ипотеки для работников ОПК
Правительство рассмотрит вопрос льготной ипотеки для работников ОПК - 01.04.2024, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит вопрос льготной ипотеки для работников ОПК
Президент России Владимир Путин поручил кабмину изучить вопрос об условиях льготной ипотеки для работников ОПК на территориях, где наблюдается кадровый дефицит, | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T10:39+0300
2024-04-01T10:39+0300
2024-04-01T10:44+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину изучить вопрос об условиях льготной ипотеки для работников ОПК на территориях, где наблюдается кадровый дефицит, сказано на официальном сайте Кремля."Правительству РФ... рассмотреть вопрос об определении условий программы льготного ипотечного кредитования для работников организаций оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территориях, испытывающих дефицит трудовых ресурсов", - сказано в поручении.Также сообщается, что ответственным за исполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Поручение должно быть исполнено до 27 апреля 2024 года.Ранее российский лидер отмечал необходимость расширения льготной ипотеки для работников ОПК в еропейской части страны, Урала и Сибири, где ощущается сильная нехватка специалистов, которым после переезда потребуется обустраиваться.
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Правительство рассмотрит вопрос льготной ипотеки для работников ОПК
Кабмин рассмотрит вопрос льготной ипотеки для работников ОПК там, где дефицит специалистов
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину изучить вопрос об условиях льготной ипотеки для работников ОПК на территориях, где наблюдается кадровый дефицит, сказано на официальном сайте Кремля.
"Правительству РФ... рассмотреть вопрос об определении условий программы льготного ипотечного кредитования для работников организаций оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территориях, испытывающих дефицит трудовых ресурсов", - сказано в поручении.
Также сообщается, что ответственным за исполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Поручение должно быть исполнено до 27 апреля 2024 года.
Ранее российский лидер отмечал необходимость расширения льготной ипотеки для работников ОПК в еропейской части страны, Урала и Сибири, где ощущается сильная нехватка специалистов, которым после переезда потребуется обустраиваться.