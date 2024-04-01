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Путин поручил продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года
Путин поручил продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года - 01.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года
Президент России Владимир Путин поручил поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми. Поручение... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T13:15+0300
2024-04-01T13:15+0300
2024-04-01T13:15+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми. Поручение главы государства доступно на официальном сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:.. обеспечить продление до 31 декабря 2030 года действия норм федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", - сказано в тексте поручения.Кроме того, российский лидер поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более шести процентов для семей с детьми до шести лет.Отмечается, что ответственным за исполнение поручения российский президент назначил премьер-министра страны Михаила Мишустина.Отчет об исполнении должен быть представлен до 1 июня 2024 года.
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россия, владимир путин, льготная ипотека, новости
РОССИЯ, Владимир Путин, льготная ипотека, Новости
Путин поручил продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года
Путин поручил правительству продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми. Поручение главы государства доступно на официальном сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:.. обеспечить продление до 31 декабря 2030 года действия норм федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", - сказано в тексте поручения.
Кроме того, российский лидер поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более шести процентов для семей с детьми до шести лет.
Отмечается, что ответственным за исполнение поручения российский президент назначил премьер-министра страны Михаила Мишустина.Отчет об исполнении должен быть представлен до 1 июня 2024 года.
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