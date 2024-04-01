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Путин поручил продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года
Путин поручил продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года - 01.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года
Президент России Владимир Путин поручил поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми. Поручение... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T13:15+0300
2024-04-01T13:15+0300
россия
владимир путин
льготная ипотека
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми. Поручение главы государства доступно на официальном сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:.. обеспечить продление до 31 декабря 2030 года действия норм федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", - сказано в тексте поручения.Кроме того, российский лидер поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более шести процентов для семей с детьми до шести лет.Отмечается, что ответственным за исполнение поручения российский президент назначил премьер-министра страны Михаила Мишустина.Отчет об исполнении должен быть представлен до 1 июня 2024 года.
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россия, владимир путин, льготная ипотека, новости
РОССИЯ, Владимир Путин, льготная ипотека, Новости
13:15 01.04.2024
 
Путин поручил продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года

Путин поручил правительству продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
© POOL
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми. Поручение главы государства доступно на официальном сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:.. обеспечить продление до 31 декабря 2030 года действия норм федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", - сказано в тексте поручения.
Кроме того, российский лидер поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более шести процентов для семей с детьми до шести лет.
Отмечается, что ответственным за исполнение поручения российский президент назначил премьер-министра страны Михаила Мишустина.Отчет об исполнении должен быть представлен до 1 июня 2024 года.
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
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10:39
 
РОССИЯВладимир Путинльготная ипотекаНовости
 
 
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