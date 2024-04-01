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Российские банки освободили от комиссии за переводы кешбэка через СБП - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Российские банки освободили от комиссии за переводы кешбэка через СБП
Российские банки освободили от комиссии за переводы кешбэка через СБП - 01.04.2024, ПРАЙМ
Российские банки освободили от комиссии за переводы кешбэка через СБП
Банки РФ теперь освобождены от уплаты комиссии ЦБ за переводы через систему быстрых платежей (СБП) клиентам кешбэка, соответствующая норма вступила в силу с 1... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T05:45+0300
2024-04-01T05:45+0300
экономика
банки
кэшбэк
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Банки РФ теперь освобождены от уплаты комиссии ЦБ за переводы через систему быстрых платежей (СБП) клиентам кешбэка, соответствующая норма вступила в силу с 1 апреля 2024 года. Также комиссия ЦБ не будет взиматься и за возврат этого кешбэка продавцу при отказе клиента от покупки. В декабре прошлого года в ЦБ отмечали, что это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной не только для торговых предприятий, но и для обслуживающих их банков. Тогда же регулятор сообщил, что принял решение установить нулевой тариф для банков, когда они не платят комиссию регулятору за переводы между гражданами через СБП, без ограничения срока действия. Ранее льготный период для банков действовал до 1 июля 2024 года. В августе 2023 года в РФ был принят закон, согласно которому с 1 мая начнет действовать новый лимит переводов самому себе - граждане смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через СБП, сейчас лимит бесплатных переводов ограничен суммой 100 тысяч рублей в месяц. Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код.
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банки, кэшбэк, сбп
Экономика, Банки, кэшбэк, СБП
05:45 01.04.2024
 
Российские банки освободили от комиссии за переводы кешбэка через СБП

Российские банки с 1 апреля освободили от комиссии ЦБ за переводы кешбэка через СБП

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСБП
СБП - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Банки РФ теперь освобождены от уплаты комиссии ЦБ за переводы через систему быстрых платежей (СБП) клиентам кешбэка, соответствующая норма вступила в силу с 1 апреля 2024 года.
Также комиссия ЦБ не будет взиматься и за возврат этого кешбэка продавцу при отказе клиента от покупки.
В декабре прошлого года в ЦБ отмечали, что это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной не только для торговых предприятий, но и для обслуживающих их банков.
Тогда же регулятор сообщил, что принял решение установить нулевой тариф для банков, когда они не платят комиссию регулятору за переводы между гражданами через СБП, без ограничения срока действия. Ранее льготный период для банков действовал до 1 июля 2024 года.
В августе 2023 года в РФ был принят закон, согласно которому с 1 мая начнет действовать новый лимит переводов самому себе - граждане смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через СБП, сейчас лимит бесплатных переводов ограничен суммой 100 тысяч рублей в месяц.
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код.
СБП - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
Российские банки начали обеспечивать переводы через СБП между юрлицами и ИП
05:42
 
ЭкономикаБанкикэшбэкСБП
 
 
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