https://1prime.ru/20240401/kontrol-846926302.html

МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами

МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами - 01.04.2024, ПРАЙМ

МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами

Министерство внутренних дел России закончило создание законопроекта, ужесточающего контроль со стороны государства за сферой миграции. Об этом сообщила в... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T13:34+0300

2024-04-01T13:34+0300

2024-04-01T14:14+0300

контроль

миграция

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел России закончило создание законопроекта, ужесточающего контроль со стороны государства за сферой миграции. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В своем Telegram-канале она сообщила, что 29 марта ведомство внесло документ в правительство РФ. Его назвали "Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации".Волк рассказала, что документ призван установить правовые основания для введения биометрии личности при въезде на территорию РФ, уменьшения срока временного пребывания иностранных граждан до 90 дней в течение календарного года, а также введение цифрового профиля иностранного лица и контролируемого режима пребывания на территории РФ отдельных категорий иностранцев. Представитель МВД отметила, что законопроект также позволит усилить контроль в отношении работодателей, нанимающих иностранных граждан, расширить внесудебное ограничение прав нелегальных мигрантов, а также ввести для государственных органов, организаций и физических лиц запрет на оказание нарушителям миграционного законодательства каких-либо услуг, а также другие решения, направленные на упорядочение нахождения на территории РФ иностранцев.

https://1prime.ru/20240330/ottok-846887785.html

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контроль, миграция