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МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами - 01.04.2024, ПРАЙМ
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МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами
МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами - 01.04.2024, ПРАЙМ
МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами
Министерство внутренних дел России закончило создание законопроекта, ужесточающего контроль со стороны государства за сферой миграции. Об этом сообщила в... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T13:34+0300
2024-04-01T14:14+0300
контроль
миграция
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел России закончило создание законопроекта, ужесточающего контроль со стороны государства за сферой миграции. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В своем Telegram-канале она сообщила, что 29 марта ведомство внесло документ в правительство РФ. Его назвали "Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации".Волк рассказала, что документ призван установить правовые основания для введения биометрии личности при въезде на территорию РФ, уменьшения срока временного пребывания иностранных граждан до 90 дней в течение календарного года, а также введение цифрового профиля иностранного лица и контролируемого режима пребывания на территории РФ отдельных категорий иностранцев. Представитель МВД отметила, что законопроект также позволит усилить контроль в отношении работодателей, нанимающих иностранных граждан, расширить внесудебное ограничение прав нелегальных мигрантов, а также ввести для государственных органов, организаций и физических лиц запрет на оказание нарушителям миграционного законодательства каких-либо услуг, а также другие решения, направленные на упорядочение нахождения на территории РФ иностранцев.
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контроль, миграция
контроль, миграция
13:34 01.04.2024 (обновлено: 14:14 01.04.2024)
 
МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами

МВД подготовило законопроект, ужесточающий контроль за мигрантами

© Фото : МВД РФЗдание Министерства внутренних дел РФ
Здание Министерства внутренних дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© Фото : МВД РФ
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел России закончило создание законопроекта, ужесточающего контроль со стороны государства за сферой миграции. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В своем Telegram-канале она сообщила, что 29 марта ведомство внесло документ в правительство РФ. Его назвали "Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации".
Волк рассказала, что документ призван установить правовые основания для введения биометрии личности при въезде на территорию РФ, уменьшения срока временного пребывания иностранных граждан до 90 дней в течение календарного года, а также введение цифрового профиля иностранного лица и контролируемого режима пребывания на территории РФ отдельных категорий иностранцев.
Представитель МВД отметила, что законопроект также позволит усилить контроль в отношении работодателей, нанимающих иностранных граждан, расширить внесудебное ограничение прав нелегальных мигрантов, а также ввести для государственных органов, организаций и физических лиц запрет на оказание нарушителям миграционного законодательства каких-либо услуг, а также другие решения, направленные на упорядочение нахождения на территории РФ иностранцев.
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контрольмиграция
 
 
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