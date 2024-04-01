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СК просит арестовать десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

СК просит арестовать десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - 01.04.2024, ПРАЙМ

СК просит арестовать десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Следствие подало ходатайство об аресте десятого фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", следует из сообщения Следственного... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T17:26+0300

2024-04-01T17:26+0300

2024-04-01T17:46+0300

происшествия

суд

ск

крокус сити холл

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Следствие подало ходатайство об аресте десятого фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", следует из сообщения Следственного комитета в Telegram."Следствие ходатайствует перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о террористическом акте в "Крокус сити холле" – Якубджони Юсуфзоды", - сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак подчеркнуло следствие, он перечислял деньги на проживание террористов за несколько дней до и после совершения преступления.По данным следствия, за несколько дней до теракта он через свою банковскую карту перечислил деньги на проживание террористов. Юсуфзоде предъявили обвинение по статье о теракте, пояснили в СК.Позднее басманный суд сообщил, что ходатайство об избрании Юсуфзоде меры пресечения в виде заключения под стражу поступило.На прошлой неделе Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая в отношении обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды и Далерджона Мирзоева. Инстанция также арестовала пятерых фигурантов по делу.

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