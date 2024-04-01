https://1prime.ru/20240401/kupol-846916960.html

Путин поручил помочь "Русскому куполу" в развитии систем подавления БПЛА

Путин поручил помочь "Русскому куполу" в развитии систем подавления БПЛА - 01.04.2024, ПРАЙМ

Путин поручил помочь "Русскому куполу" в развитии систем подавления БПЛА

Министерство промышленности и торговли России должно помочь АО "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T10:30+0300

2024-04-01T10:30+0300

2024-04-01T11:14+0300

вооружения

владимир путин

поручение

минпромторг

рэб

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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России должно помочь АО "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в размещенном на сайте Кремля поручении президента Владимира Путина. "Минпромторгу России: оказать содействие акционерному обществу "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах", — сказано в документе.Срок доклада назначен до 27 апреля 2024 года. Ответственным за выполнение поручения назначен вице-премьер РФ и глава Минпромторга Денис Мантуров.Кроме того, глава государства поручил оснастить находящиеся рядом с линией боевого соприкосновения автомобили и медиков выездных бригад средствами индивидуальной защиты и средствами радиоэлектронной борьбы.Доклад по данному поручению следует представить до 27 апреля 2024 года и далее – один раз в полгода. Ответственными назначены Мишустин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооруженной борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий распространения радиоволн.

https://1prime.ru/20240327/bespilotnik-846793945.html

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владимир путин, поручение, минпромторг, рэб