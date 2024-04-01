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Путин поручил помочь "Русскому куполу" в развитии систем подавления БПЛА - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил помочь "Русскому куполу" в развитии систем подавления БПЛА
Путин поручил помочь "Русскому куполу" в развитии систем подавления БПЛА - 01.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил помочь "Русскому куполу" в развитии систем подавления БПЛА
Министерство промышленности и торговли России должно помочь АО "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T10:30+0300
2024-04-01T11:14+0300
вооружения
владимир путин
поручение
минпромторг
рэб
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России должно помочь АО "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в размещенном на сайте Кремля поручении президента Владимира Путина. "Минпромторгу России: оказать содействие акционерному обществу "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах", — сказано в документе.Срок доклада назначен до 27 апреля 2024 года. Ответственным за выполнение поручения назначен вице-премьер РФ и глава Минпромторга Денис Мантуров.Кроме того, глава государства поручил оснастить находящиеся рядом с линией боевого соприкосновения автомобили и медиков выездных бригад средствами индивидуальной защиты и средствами радиоэлектронной борьбы.Доклад по данному поручению следует представить до 27 апреля 2024 года и далее – один раз в полгода. Ответственными назначены Мишустин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооруженной борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий распространения радиоволн.
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владимир путин, поручение, минпромторг, рэб
Вооружения, Владимир Путин, поручение, Минпромторг, РЭБ
10:30 01.04.2024 (обновлено: 11:14 01.04.2024)
 
Путин поручил помочь "Русскому куполу" в развитии систем подавления БПЛА

Путин поручил Минпромторгу помочь "Русскому куполу" в развитии систем подавления БПЛА

© POOL | Перейти в медиабанкОбращение В. Путина к гражданам по итогам выборов президента России
Обращение В. Путина к гражданам по итогам выборов президента России
© POOL
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России должно помочь АО "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в размещенном на сайте Кремля поручении президента Владимира Путина.
"Минпромторгу России: оказать содействие акционерному обществу "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах", — сказано в документе.
Срок доклада назначен до 27 апреля 2024 года. Ответственным за выполнение поручения назначен вице-премьер РФ и глава Минпромторга Денис Мантуров.
Кроме того, глава государства поручил оснастить находящиеся рядом с линией боевого соприкосновения автомобили и медиков выездных бригад средствами индивидуальной защиты и средствами радиоэлектронной борьбы.
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Доклад по данному поручению следует представить до 27 апреля 2024 года и далее – один раз в полгода. Ответственными назначены Мишустин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооруженной борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий распространения радиоволн.
 
ВооруженияВладимир ПутинпоручениеМинпромторгРЭБ
 
 
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