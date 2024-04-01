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Курские власти сообщили о DDoS-атаках со стороны недружественных стран
Курские власти сообщили о DDoS-атаках со стороны недружественных стран - 01.04.2024, ПРАЙМ
Курские власти сообщили о DDoS-атаках со стороны недружественных стран
Кррские интернет-ресурсы подверглись атакам со стороны Украины и других недружественных государств, их работу уже восстановили. Об этом написал в Telegram... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T16:09+0300
2024-04-01T16:09+0300
2024-04-01T16:09+0300
курск
ddos-атаки
недружественные страны
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ВОРОНЕЖ, 1 мар - ПРАЙМ. Кррские интернет-ресурсы подверглись атакам со стороны Украины и других недружественных государств, их работу уже восстановили. Об этом написал в Telegram губернатор Курскойобласти Роман Старовойт."Ряд интернет-ресурсов Курской области подвергался DDoS-атакам со стороны Украины, Германии и других недружественных стран", - отметил он.DDoS-атаки продолжались с 29 марта по 1 апреля. По словам Старовойта, некоторые сервисы были недоступны, однако министерство цифрового развития региона, информационный центр "Регион-Курск" и местные провайдеры решили проблему.На данный момент все интернет-ресурсы работают стабильно, подчеркнул губернатор Курской области.
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курск, ddos-атаки, недружественные страны
КУРСК, DDos-атаки, недружественные страны
Курские власти сообщили о DDoS-атаках со стороны недружественных стран
Старовойт: интернет-ресурсы Курска подверглись DDoS-атаке со стороны недружественных стран
ВОРОНЕЖ, 1 мар - ПРАЙМ. Кррские интернет-ресурсы подверглись атакам со стороны Украины и других недружественных государств, их работу уже восстановили. Об этом написал в Telegram губернатор Курскойобласти Роман Старовойт.
"Ряд интернет-ресурсов Курской области подвергался DDoS-атакам со стороны Украины, Германии и других недружественных стран", - отметил он.
DDoS-атаки продолжались с 29 марта по 1 апреля. По словам Старовойта, некоторые сервисы были недоступны, однако министерство цифрового развития региона, информационный центр "Регион-Курск" и местные провайдеры решили проблему.
На данный момент все интернет-ресурсы работают стабильно, подчеркнул губернатор Курской области.
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