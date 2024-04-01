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"Яндекс" получила листинг на Мосбирже

"Яндекс" получила листинг на Мосбирже - 01.04.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" получила листинг на Мосбирже

МКПАО "Яндекс", новая головная компания группы, получила листинг на Московской бирже, ее акции войдут первый котировальный список, а торги стартуют в ближайшие... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T15:05+0300

2024-04-01T15:05+0300

2024-04-01T15:05+0300

экономика

акции

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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. МКПАО "Яндекс", новая головная компания группы, получила листинг на Московской бирже, ее акции войдут первый котировальный список, а торги стартуют в ближайшие месяцы, рассказали в компании. "МКПАО "Яндекс" получила листинг на Московской бирже. Акции компании войдут в первый котировальный список Мосбиржи и будут торговаться под тикером YDEX, им присвоен идентификационный код (ISIN) RU000A107T19. Торги под новым тикером стартуют в ближайшие месяцы. Дата начала торгов будет объявлена дополнительно", - сказано в сообщении. Отмечается, что МКПАО "Яндекс" продолжит раскрывать свои финансовые показатели и другую информацию в соответствии с требованиями для публичных компаний. В конце марта стало известно, что МКПАО "Яндекс" стала публичной и подала заявление на получение листинга на Московской бирже. Компания зарегистрирована на территории специального административного района острова Октябрьский Калининградской области. Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале 2024 года. Владельцем новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.

https://1prime.ru/20240328/finance-846810606.html

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