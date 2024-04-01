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Тяжелые времена для ВСУ: Россия отправляет на Украину особое оружие

Тяжелые времена для ВСУ: Россия отправляет на Украину особое оружие - 01.04.2024, ПРАЙМ

Тяжелые времена для ВСУ: Россия отправляет на Украину особое оружие

Для ВСУ наступают тяжелые времена, так как в России готовят к применению в зоне СВО особое оружие — самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 "Лотос". Об этом | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T14:33+0300

2024-04-01T14:33+0300

2024-04-01T14:50+0300

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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Для ВСУ наступают тяжелые времена, так как в России готовят к применению в зоне СВО особое оружие — самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 "Лотос". Об этом пишет Interia. существенно превосходит своего предшественника — комплекс "Нона" — по скорости передвижения, дальности стрельбы и уровню защищённости. Кроме того, машина может десантироваться с воздуха и плавать.Отмечается, что "Лотос" — это гаубица 2А80-1 калибра 120 мм, которая базируется на шасси модернизированной самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика". Эффективная дальность действия "Лотоса", согласно открытым источникам, составляет примерно 13 километров, что на пять километров дальше, чем у его предшественника. САО имеет автоматическую систему перезарядки, которая обеспечивает скорострельность от 6 до 8 выстрелов в минуту. Кроме того, "Лотос" способен запускать новые управляемые ракеты с дальностью действия 25 километров. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным авторов материала, масса "Лотоса" составляет 28 тонн, на нем установлен дизельный двигатель 2В-06-2 мощностью 450 л.с. Таким образом, САО может разгоняться примерно до 70 км/ч и обладает запасом хода в 500 километров. "Лотос" может плавать и его можно десантировать с воздуха с помощью парашютной системыСАО 2С42 "Лотос" разработала входящая в государственный консорциум "Ростех" компания ЦНИИТОЧМАШ. Его создавали для замены действующего сейчас самоходного миномета 2С9 Нона-С. Испытания "Лотоса" прошли всего четыре года назад.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс рф, артиллерия, всу, россия