Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тяжелые времена для ВСУ: Россия отправляет на Украину особое оружие - 01.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240401/lotos-846939657.html
Тяжелые времена для ВСУ: Россия отправляет на Украину особое оружие
Тяжелые времена для ВСУ: Россия отправляет на Украину особое оружие - 01.04.2024, ПРАЙМ
Тяжелые времена для ВСУ: Россия отправляет на Украину особое оружие
Для ВСУ наступают тяжелые времена, так как в России готовят к применению в зоне СВО особое оружие — самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 "Лотос". Об этом | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T14:33+0300
2024-04-01T14:50+0300
вс рф
артиллерия
вооружения
всу
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846927650_0:66:2625:1542_1920x0_80_0_0_ce525f57a769b043f94c8a7475f89970.jpg
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Для ВСУ наступают тяжелые времена, так как в России готовят к применению в зоне СВО особое оружие — самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 "Лотос". Об этом пишет Interia. существенно превосходит своего предшественника — комплекс "Нона" — по скорости передвижения, дальности стрельбы и уровню защищённости. Кроме того, машина может десантироваться с воздуха и плавать.Отмечается, что "Лотос" — это гаубица 2А80-1 калибра 120 мм, которая базируется на шасси модернизированной самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика". Эффективная дальность действия "Лотоса", согласно открытым источникам, составляет примерно 13 километров, что на пять километров дальше, чем у его предшественника. САО имеет автоматическую систему перезарядки, которая обеспечивает скорострельность от 6 до 8 выстрелов в минуту. Кроме того, "Лотос" способен запускать новые управляемые ракеты с дальностью действия 25 километров. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным авторов материала, масса "Лотоса" составляет 28 тонн, на нем установлен дизельный двигатель 2В-06-2 мощностью 450 л.с. Таким образом, САО может разгоняться примерно до 70 км/ч и обладает запасом хода в 500 километров. "Лотос" может плавать и его можно десантировать с воздуха с помощью парашютной системыСАО 2С42 "Лотос" разработала входящая в государственный консорциум "Ростех" компания ЦНИИТОЧМАШ. Его создавали для замены действующего сейчас самоходного миномета 2С9 Нона-С. Испытания "Лотоса" прошли всего четыре года назад.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://1prime.ru/20240331/vsu-846905184.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846927650_240:0:2383:1607_1920x0_80_0_0_de8c3af3ac8ba806a761bc86652ce431.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вс рф, артиллерия, всу, россия
ВС РФ, артиллерия, Вооружения, ВСУ, РОССИЯ
14:33 01.04.2024 (обновлено: 14:50 01.04.2024)
 
Тяжелые времена для ВСУ: Россия отправляет на Украину особое оружие

Interia: Россия отправляет на Украину особое оружие – новейшие самоходки "Лотос"

© Алексей Паньшин | Перейти в медиабанкНовейшее самоходное орудие "Лотос"
Новейшее самоходное орудие Лотос
© Алексей Паньшин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Для ВСУ наступают тяжелые времена, так как в России готовят к применению в зоне СВО особое оружие — самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 "Лотос". Об этом пишет Interia. существенно превосходит своего предшественника — комплекс "Нона" — по скорости передвижения, дальности стрельбы и уровню защищённости. Кроме того, машина может десантироваться с воздуха и плавать.
Отмечается, что "Лотос" — это гаубица 2А80-1 калибра 120 мм, которая базируется на шасси модернизированной самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика". Эффективная дальность действия "Лотоса", согласно открытым источникам, составляет примерно 13 километров, что на пять километров дальше, чем у его предшественника. САО имеет автоматическую систему перезарядки, которая обеспечивает скорострельность от 6 до 8 выстрелов в минуту. Кроме того, "Лотос" способен запускать новые управляемые ракеты с дальностью действия 25 километров.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По данным авторов материала, масса "Лотоса" составляет 28 тонн, на нем установлен дизельный двигатель 2В-06-2 мощностью 450 л.с. Таким образом, САО может разгоняться примерно до 70 км/ч и обладает запасом хода в 500 километров. "Лотос" может плавать и его можно десантировать с воздуха с помощью парашютной системы
САО 2С42 "Лотос" разработала входящая в государственный консорциум "Ростех" компания ЦНИИТОЧМАШ. Его создавали для замены действующего сейчас самоходного миномета 2С9 Нона-С. Испытания "Лотоса" прошли всего четыре года назад.
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
"Уничтожили". На Западе раскрыли, как Россия парализовала ВСУ
Вчера, 19:25
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
 
ВооруженияВС РФартиллерияВСУРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала