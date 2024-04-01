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Стало известно об аресте активов по иску Генпрокуратуры об изъятии "Макфы" - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Стало известно об аресте активов по иску Генпрокуратуры об изъятии "Макфы"
Стало известно об аресте активов по иску Генпрокуратуры об изъятии "Макфы" - 01.04.2024, ПРАЙМ
Стало известно об аресте активов по иску Генпрокуратуры об изъятии "Макфы"
В рамках иска Генпрокуратуры РФ об изъятии крупного производителя макарон "Макфа" судебный пристав арестовал счета и активы родственников экс-депутата Госдумы... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T09:38+0300
2024-04-01T09:38+0300
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. В рамках иска Генпрокуратуры РФ об изъятии крупного производителя макарон "Макфа" судебный пристав арестовал счета и активы родственников экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей, заявил РИА Новости адвокат Белоусова и Юревича Игорь Трунов."Все происходящее, на наш взгляд, за рамками закона... &lt;…&gt; 100 триллионов - это три бюджета Российской Федерации. Я думал, могли ошибиться в одном документе, но когда проверили, она [сумма] фигурирует повсеместно", - сказал Трунов.По его утверждению, срок исковой давности по этому делу составляет три года и сейчас, считает защита, "он истек".Из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости следует, что арест, в том числе, наложен на 100% АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка", все акции АО "Долговское" и другие.Согласно картотеке Центрального районного суда Челябинска, в числе ответчиков более 30 компаний и 13 человек. В их числе основатель "Макфы", экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор компании, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.Предварительное судебное заседание состоится 9 апреля.Как пояснил накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Компания "Макфа" от комментариев воздержалась."Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран.
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россия, активы, новости
РОССИЯ, активы, Новости
09:38 01.04.2024
 
Стало известно об аресте активов по иску Генпрокуратуры об изъятии "Макфы"

Активы на 100 триллионов рублей арестованы по иску Генпрокуратуры об изъятии "Макфы"

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина держит упаковку пакетов с гречневой крупой
Женщина держит упаковку пакетов с гречневой крупой - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. В рамках иска Генпрокуратуры РФ об изъятии крупного производителя макарон "Макфа" судебный пристав арестовал счета и активы родственников экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей, заявил РИА Новости адвокат Белоусова и Юревича Игорь Трунов.
"Все происходящее, на наш взгляд, за рамками закона... <…> 100 триллионов - это три бюджета Российской Федерации. Я думал, могли ошибиться в одном документе, но когда проверили, она [сумма] фигурирует повсеместно", - сказал Трунов.
По его утверждению, срок исковой давности по этому делу составляет три года и сейчас, считает защита, "он истек".
Из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости следует, что арест, в том числе, наложен на 100% АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка", все акции АО "Долговское" и другие.
Согласно картотеке Центрального районного суда Челябинска, в числе ответчиков более 30 компаний и 13 человек. В их числе основатель "Макфы", экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор компании, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.
Работа макаронной фабрики МАКФА - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
"Макфа" отказалась комментировать иск Генпрокуратуры
29 марта, 11:33
Предварительное судебное заседание состоится 9 апреля.
Как пояснил накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Компания "Макфа" от комментариев воздержалась.
"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран.
 
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