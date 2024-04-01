https://1prime.ru/20240401/makron-846911353.html

Постпред РФ назвал слова Макрона подтверждением успешности действий Москвы

Постпред РФ назвал слова Макрона подтверждением успешности действий Москвы - 01.04.2024, ПРАЙМ

Постпред РФ назвал слова Макрона подтверждением успешности действий Москвы

Москва считает слова президента Франции Эммануэля Макрона подтверждением успешности действий российских войск на Украине. Об этом заявил РИА Новости глава... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T06:47+0300

2024-04-01T06:47+0300

2024-04-01T07:09+0300

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ВЕНА, 1 апр - ПРАЙМ. Москва считает слова президента Франции Эммануэля Макрона подтверждением успешности действий российских войск на Украине. Об этом заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Что же касается провокационных заявлений французского президента Макрона, то мы расцениваем их как подтверждение успешных действий российских войск и провала контрнаступления ВСУ. Помимо прочего, они тесно связаны и с политической повесткой дня во Франции, включая потерю Парижем влияния в Африке, срыв сделки по атомным подлодкам с Австралией", — сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО. При этом главным он считает то, что заявления Макрона "спровоцировали оживленную дискуссию в Европе о возможных последствиях курса на эскалацию конфликта Запада с Россией, в ходе которой раздаются и здравые голоса о необходимости недопущения прямого столкновения". Гаврилов также отметил, что агрессивная политика НАТО в отношении России приведет к полной деградации военно-политической обстановки в Европе. По его словам, "так долго продолжаться не может".Кроме того, постпред РФ рассказал, что последует за снятием НАТО "табу" на потенциальную отправку военных на Украину."Военным стратегам в Вашингтоне и Брюсселе следовало бы осознать: если снятием "табу" на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий", — заявил Гаврилов.Он также напомнил о словах президента России Владимира Путина, заявившего, что "государства, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий"."Неоднократно предупреждали, что их возрастающая вовлеченность в вооруженную конфронтацию чревата прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями, ответственность за которые будет лежать на них. Все это очевидным образом идет вразрез с содержанием совместного заявления ядерных держав о предотвращении ядерной войны от 3 января 2022 года, которому Россия безусловно привержена", — отметил дипломат.В Кремле ранее обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных стран Запада на Украину. Также отмечалось, что позиция Макрона о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. В Кремле заявляли, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.

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