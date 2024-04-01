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В РФ заработал механизм, блокирующий продажи просроченных товаров на кассе - 01.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В РФ заработал механизм, блокирующий продажи просроченных товаров на кассе
В РФ заработал механизм, блокирующий продажи просроченных товаров на кассе - 01.04.2024, ПРАЙМ
В РФ заработал механизм, блокирующий продажи просроченных товаров на кассе
Механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки, запустили в России - первыми он затронет табак и... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T05:51+0300
2024-04-01T05:51+0300
экономика
просрочка
товары
маркировка товаров
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки, запустили в России - первыми он затронет табак и разливное пиво. По решению правительства с понедельника в стране поэтапно вводится разрешительный режим продажи маркированных товаров на кассе - механизм, благодаря которому продажи нелегальных и просроченных товаров исключаются при помощи системы маркировки, стартовал он с табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кег. "Механизм блокировки продаж направлен на защиту потребителей от приобретения продукции с нарушениями. При сканировании маркировки кассовое программное обеспечение магазина обращается к "Честному знаку" для получения сведений о товаре. Если срок годности товара уже истек или товар запрещен к продаже контролирующими органами или код маркировки пытаются продать повторно, информация о невозможности такой продажи поступит на кассу и товар не будет продан", - объяснил заместитель гендиректора ЦРПТ (оператора системы маркировки "Честный знак") Реваз Юсупов. Эксперт добавил, что помимо пользы для потребителей, разрешительный режим - это новый инструмент контроля в условиях моратория на проверки для государства. "Если касса магазина не подает данные в формате разрешительного режима или система "Честный знак" фиксирует отклонения, то это повод для Роспотребнадзора обратить внимание на данного продавца, а при выявлении нарушения - применить санкции", - уточнил Юсупов. В ЦРПТ напомнили, что по решению кабмина разрешительный режим поэтапно внедряется в 13 группах товаров, подлежащих маркировке (табак, пиво, молочная продукция, вода, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи, безалкогольные напитки и медицинские изделия). Разработчики кассового ПО также подтвердили готовность решений для блокировки просроченных и нелегальных товаров на кассах при помощи системы маркировки. В свою очередь крупные торговые сети начала работать с разрешительным режимом еще до официального старта механизма. О готовности бизнеса к запуску также заявляли и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). "С 1 апреля начинается поэтапное внедрение данного механизма. Все компании - члены АКОРТ готовы к данному нововведению, в том числе в части обновления программного обеспечения контрольно-кассовой техники в торговых объектах. Отдельные компании уже не первый месяц работают с данным режимом на постоянной основе", - резюмировала сопредседатель комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анна Орлова.
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просрочка, товары, маркировка товаров
Экономика, просрочка, товары, маркировка товаров
05:51 01.04.2024
 
В РФ заработал механизм, блокирующий продажи просроченных товаров на кассе

В РФ заработал механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПокупатели выгружают товар на кассе
Покупатели выгружают товар на кассе - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки, запустили в России - первыми он затронет табак и разливное пиво.
По решению правительства с понедельника в стране поэтапно вводится разрешительный режим продажи маркированных товаров на кассе - механизм, благодаря которому продажи нелегальных и просроченных товаров исключаются при помощи системы маркировки, стартовал он с табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кег.
"Механизм блокировки продаж направлен на защиту потребителей от приобретения продукции с нарушениями. При сканировании маркировки кассовое программное обеспечение магазина обращается к "Честному знаку" для получения сведений о товаре. Если срок годности товара уже истек или товар запрещен к продаже контролирующими органами или код маркировки пытаются продать повторно, информация о невозможности такой продажи поступит на кассу и товар не будет продан", - объяснил заместитель гендиректора ЦРПТ (оператора системы маркировки "Честный знак") Реваз Юсупов.
Эксперт добавил, что помимо пользы для потребителей, разрешительный режим - это новый инструмент контроля в условиях моратория на проверки для государства. "Если касса магазина не подает данные в формате разрешительного режима или система "Честный знак" фиксирует отклонения, то это повод для Роспотребнадзора обратить внимание на данного продавца, а при выявлении нарушения - применить санкции", - уточнил Юсупов.
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В ЦРПТ напомнили, что по решению кабмина разрешительный режим поэтапно внедряется в 13 группах товаров, подлежащих маркировке (табак, пиво, молочная продукция, вода, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи, безалкогольные напитки и медицинские изделия). Разработчики кассового ПО также подтвердили готовность решений для блокировки просроченных и нелегальных товаров на кассах при помощи системы маркировки.
В свою очередь крупные торговые сети начала работать с разрешительным режимом еще до официального старта механизма. О готовности бизнеса к запуску также заявляли и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). "С 1 апреля начинается поэтапное внедрение данного механизма. Все компании - члены АКОРТ готовы к данному нововведению, в том числе в части обновления программного обеспечения контрольно-кассовой техники в торговых объектах. Отдельные компании уже не первый месяц работают с данным режимом на постоянной основе", - резюмировала сопредседатель комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анна Орлова.
 
Экономикапросрочкатоварымаркировка товаров
 
 
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