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Россия планирует обратиться в международные суды по требованиям к Киеву

Россия планирует обратиться в международные суды по требованиям к Киеву - 01.04.2024, ПРАЙМ

Россия планирует обратиться в международные суды по требованиям к Киеву

Россия собирается обратиться в международные судебные инстанции после направления Киеву ноты по антитеррору. Об этом сообщила официальный представитель МИД... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T12:06+0300

2024-04-01T12:06+0300

2024-04-01T12:15+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Россия собирается обратиться в международные судебные инстанции после направления Киеву ноты по антитеррору. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала."Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции. Сейчас готовятся соответствующие документы, и наша страна проходит соответствующие обязательные процедуры", - заявила дипломат.Ранее во внешнеполитическом ведомстве рассказали агентству РИА Новости, что Москва передала Киеву ноту по антитеррору по налаженному каналу через Минск.Захарова отметила, что в ноте нет конкретных требований относительно теракта в Crocus City Hall, но если российские следователи установят причастность Украины к этому инциденту, то Москва направит Киеву новую ноту в качестве досудебной претензии.Дипломат подчеркнула, что эта нота является первым шагом в рамках необходимой процедуры, а по мере получения новой информации о возможном участии украинских спецслужб в других террористических актах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо требованиям, представленным в этой ноте, российская сторона требует ареста и выдачи всех лиц, причастных к терактам, согласно Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.В требованиях также фигурирует арест главы Службы безопасности Украины, Василия Малюка, который признался в организации взрыва Крымского моста и раскрыл детали других терактов в России.

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