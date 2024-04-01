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Россия планирует обратиться в международные суды по требованиям к Киеву - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Россия планирует обратиться в международные суды по требованиям к Киеву
Россия планирует обратиться в международные суды по требованиям к Киеву - 01.04.2024, ПРАЙМ
Россия планирует обратиться в международные суды по требованиям к Киеву
Россия собирается обратиться в международные судебные инстанции после направления Киеву ноты по антитеррору. Об этом сообщила официальный представитель МИД... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T12:06+0300
2024-04-01T12:15+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Россия собирается обратиться в международные судебные инстанции после направления Киеву ноты по антитеррору. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала."Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции. Сейчас готовятся соответствующие документы, и наша страна проходит соответствующие обязательные процедуры", - заявила дипломат.Ранее во внешнеполитическом ведомстве рассказали агентству РИА Новости, что Москва передала Киеву ноту по антитеррору по налаженному каналу через Минск.Захарова отметила, что в ноте нет конкретных требований относительно теракта в Crocus City Hall, но если российские следователи установят причастность Украины к этому инциденту, то Москва направит Киеву новую ноту в качестве досудебной претензии.Дипломат подчеркнула, что эта нота является первым шагом в рамках необходимой процедуры, а по мере получения новой информации о возможном участии украинских спецслужб в других террористических актах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо требованиям, представленным в этой ноте, российская сторона требует ареста и выдачи всех лиц, причастных к терактам, согласно Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.В требованиях также фигурирует арест главы Службы безопасности Украины, Василия Малюка, который признался в организации взрыва Крымского моста и раскрыл детали других терактов в России.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости, МИД
12:06 01.04.2024 (обновлено: 12:15 01.04.2024)
 
Россия планирует обратиться в международные суды по требованиям к Киеву

Захарова: Россия намерена обращаться в международные суды после направления ноты Киеву

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Россия собирается обратиться в международные судебные инстанции после направления Киеву ноты по антитеррору. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
"Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции. Сейчас готовятся соответствующие документы, и наша страна проходит соответствующие обязательные процедуры", - заявила дипломат.
Ранее во внешнеполитическом ведомстве рассказали агентству РИА Новости, что Москва передала Киеву ноту по антитеррору по налаженному каналу через Минск.
Захарова отметила, что в ноте нет конкретных требований относительно теракта в Crocus City Hall, но если российские следователи установят причастность Украины к этому инциденту, то Москва направит Киеву новую ноту в качестве досудебной претензии.
Дипломат подчеркнула, что эта нота является первым шагом в рамках необходимой процедуры, а по мере получения новой информации о возможном участии украинских спецслужб в других террористических актах.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По требованиям, представленным в этой ноте, российская сторона требует ареста и выдачи всех лиц, причастных к терактам, согласно Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
В требованиях также фигурирует арест главы Службы безопасности Украины, Василия Малюка, который признался в организации взрыва Крымского моста и раскрыл детали других терактов в России.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
Украина стала центром терроризма в Европе, заявил МИД России
23 марта, 13:26
 
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