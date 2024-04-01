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Киев осознанно пошел по пути терроризма, заявили в МИД - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Киев осознанно пошел по пути терроризма, заявили в МИД
Киев осознанно пошел по пути терроризма, заявили в МИД - 01.04.2024, ПРАЙМ
Киев осознанно пошел по пути терроризма, заявили в МИД
Киевский режим осознанно выбрал путь терроризма и экстремизма, власти Украины не осознали чудовищность подобных действий. Об этом в интервью Первому каналу... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T12:29+0300
2024-04-01T12:29+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Киевский режим осознанно выбрал путь терроризма и экстремизма, власти Украины не осознали чудовищность подобных действий. Об этом в интервью Первому каналу сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Свой выбор киевский режим сделал, они пошли путем экстремизма и терроризма, и делали неоднократно заявления, что они ни то что не раскаиваются или осуждают действия своих подопечных в ВСУ, в нацбатах "Азов"* и иже с ними, но всячески это поддерживают. Это делали официальные власти на Банковой", - сказала дипломат.По словам Захаровой, до сих пор отсутствует информация о том, принял ли Киев самостоятельно решение о поддержке террористических действий или воспользовался поддержкой Запада.Захарова заключила, что у киевских властей было достаточно времени, чтобы разобраться в чудовищности своих поступков, однако они они выбрали другой путь.Ранее во внешнеполитическом ведомстве рассказали агентству РИА Новости, что Москва передала Киеву ноту по антитеррору по налаженному каналу через Минск.По требованиям, представленным в этой ноте, российская сторона требует ареста и выдачи всех лиц, причастных к терактам, согласно Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.*Террористическая организация, запрещена в России
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украина, россия, терроризм, новости
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, терроризм, Новости
12:29 01.04.2024
 
Киев осознанно пошел по пути терроризма, заявили в МИД

Захарова: Киев осознанно пошел по пути терроризма, не осознал чудовищность этого шага

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Киевский режим осознанно выбрал путь терроризма и экстремизма, власти Украины не осознали чудовищность подобных действий. Об этом в интервью Первому каналу сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Свой выбор киевский режим сделал, они пошли путем экстремизма и терроризма, и делали неоднократно заявления, что они ни то что не раскаиваются или осуждают действия своих подопечных в ВСУ, в нацбатах "Азов"* и иже с ними, но всячески это поддерживают. Это делали официальные власти на Банковой", - сказала дипломат.
По словам Захаровой, до сих пор отсутствует информация о том, принял ли Киев самостоятельно решение о поддержке террористических действий или воспользовался поддержкой Запада.
Захарова заключила, что у киевских властей было достаточно времени, чтобы разобраться в чудовищности своих поступков, однако они они выбрали другой путь.
Ранее во внешнеполитическом ведомстве рассказали агентству РИА Новости, что Москва передала Киеву ноту по антитеррору по налаженному каналу через Минск.
По требованиям, представленным в этой ноте, российская сторона требует ареста и выдачи всех лиц, причастных к терактам, согласно Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
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