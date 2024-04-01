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Киев осознанно пошел по пути терроризма, заявили в МИД

Киев осознанно пошел по пути терроризма, заявили в МИД - 01.04.2024, ПРАЙМ

Киев осознанно пошел по пути терроризма, заявили в МИД

Киевский режим осознанно выбрал путь терроризма и экстремизма, власти Украины не осознали чудовищность подобных действий. Об этом в интервью Первому каналу... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T12:29+0300

2024-04-01T12:29+0300

2024-04-01T12:29+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Киевский режим осознанно выбрал путь терроризма и экстремизма, власти Украины не осознали чудовищность подобных действий. Об этом в интервью Первому каналу сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Свой выбор киевский режим сделал, они пошли путем экстремизма и терроризма, и делали неоднократно заявления, что они ни то что не раскаиваются или осуждают действия своих подопечных в ВСУ, в нацбатах "Азов"* и иже с ними, но всячески это поддерживают. Это делали официальные власти на Банковой", - сказала дипломат.По словам Захаровой, до сих пор отсутствует информация о том, принял ли Киев самостоятельно решение о поддержке террористических действий или воспользовался поддержкой Запада.Захарова заключила, что у киевских властей было достаточно времени, чтобы разобраться в чудовищности своих поступков, однако они они выбрали другой путь.Ранее во внешнеполитическом ведомстве рассказали агентству РИА Новости, что Москва передала Киеву ноту по антитеррору по налаженному каналу через Минск.По требованиям, представленным в этой ноте, российская сторона требует ареста и выдачи всех лиц, причастных к терактам, согласно Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.*Террористическая организация, запрещена в России

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украина, россия, терроризм, новости