Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай, Гонконг и Сингапур стали лидерами импорта и экспорта микрочипов - 01.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240401/mikrochipy-846910579.html
Китай, Гонконг и Сингапур стали лидерами импорта и экспорта микрочипов
Китай, Гонконг и Сингапур стали лидерами импорта и экспорта микрочипов - 01.04.2024, ПРАЙМ
Китай, Гонконг и Сингапур стали лидерами импорта и экспорта микрочипов
Лидерами мирового экспорта микрочипов в прошлом году традиционно стали Гонконг, Тайвань, Сингапур, Китай и Южная Корея, а в число экономик, лидирующих по... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T06:05+0300
2024-04-01T06:06+0300
экономика
микрочипы
китай
гонконг
сингапур
https://cdnn.1prime.ru/img/83834/72/838347286_0:269:3160:2047_1920x0_80_0_0_155232fe9b36e47dce22fe2f2b506528.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Лидерами мирового экспорта микрочипов в прошлом году традиционно стали Гонконг, Тайвань, Сингапур, Китай и Южная Корея, а в число экономик, лидирующих по импорту этого товара, вошли все те же страны, но в другом порядке - на первом месте оказался Китай, при этом общемировые объемы как экспорта, так и импорта превысили один триллион долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade. Так, по имеющимся данным, за 2023 год главным экспортером микросхем стал Гонконг, поставивший их на 193,5 миллиарда долларов. При этом он удерживает лидерство в экспорте чипов уже 10 лет (с 2014 года). Кроме того, в пятерку лидеров вошли Тайвань, чей экспорт составил 166,6 миллиарда долларов, Сингапур - 137,9 миллиарда долларов, Китай - 136,3 миллиарда долларов и Южная Корея - 86,1 миллиарда долларов. В импорте главным стал Китай, купивший чипов на 350,1 миллиарда долларов. Первое место Поднебесная занимает уже 22 года (с 2002 года). Кроме того, в топ-5 по импорту вошел Гонконг с объемами покупок в 202,6 миллиарда долларов, Сингапур - 113,4 миллиарда долларов, Тайвань - 73,2 миллиарда долларов и Южная Корея - 51,7 миллиарда долларов. Сильнее всего экспорт среди всех стран с 2022 по 2023 год нарастил Кувейт - в 147 раз в денежном выражении. А вот среди пятерки лидеров приростом продаж отличился только Сингапур - на 13%. Остальные лидеры снизили экспорт: Южная Корея - на 24%, Китай - на 12%, Тайвань - на 10% и Гонконг - на 10%. Импорт больше всего вырос у Албании - в 4381 раз. А среди лидеров импорта прирост все также был только у Сингапура - на 5%, а у остальных стран импорт снизился: у Южной Кореи и Тайваня - на 17%, у Китая - на 16% , у Гонконга - на 9%. В то же время Россия, по имеющимся данным, экспортировала микрочипов более чем на 14,5 миллионов долларов, заняв по объемам продаж 56-е место в мире. Российский импорт при этом составил более чем 437,5 миллиона долларов (42-е место в мире).
https://1prime.ru/20240330/mikrochipy-846883159.html
китай
гонконг
сингапур
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83834/72/838347286_420:0:3149:2047_1920x0_80_0_0_50573359288e03cfd05ec6be4ea467a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
микрочипы, китай, гонконг, сингапур
Экономика, микрочипы, КИТАЙ, ГОНКОНГ, СИНГАПУР
06:05 01.04.2024 (обновлено: 06:06 01.04.2024)
 
Китай, Гонконг и Сингапур стали лидерами импорта и экспорта микрочипов

Китай, Гонконг и Сингапур вошли в число лидеров мирового импорта и экспорта микрочипов

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОборудование для производства печатных плат
Оборудование для производства печатных плат - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Лидерами мирового экспорта микрочипов в прошлом году традиционно стали Гонконг, Тайвань, Сингапур, Китай и Южная Корея, а в число экономик, лидирующих по импорту этого товара, вошли все те же страны, но в другом порядке - на первом месте оказался Китай, при этом общемировые объемы как экспорта, так и импорта превысили один триллион долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade.
Так, по имеющимся данным, за 2023 год главным экспортером микросхем стал Гонконг, поставивший их на 193,5 миллиарда долларов. При этом он удерживает лидерство в экспорте чипов уже 10 лет (с 2014 года). Кроме того, в пятерку лидеров вошли Тайвань, чей экспорт составил 166,6 миллиарда долларов, Сингапур - 137,9 миллиарда долларов, Китай - 136,3 миллиарда долларов и Южная Корея - 86,1 миллиарда долларов.
В импорте главным стал Китай, купивший чипов на 350,1 миллиарда долларов. Первое место Поднебесная занимает уже 22 года (с 2002 года). Кроме того, в топ-5 по импорту вошел Гонконг с объемами покупок в 202,6 миллиарда долларов, Сингапур - 113,4 миллиарда долларов, Тайвань - 73,2 миллиарда долларов и Южная Корея - 51,7 миллиарда долларов.
Сильнее всего экспорт среди всех стран с 2022 по 2023 год нарастил Кувейт - в 147 раз в денежном выражении. А вот среди пятерки лидеров приростом продаж отличился только Сингапур - на 13%. Остальные лидеры снизили экспорт: Южная Корея - на 24%, Китай - на 12%, Тайвань - на 10% и Гонконг - на 10%. Импорт больше всего вырос у Албании - в 4381 раз. А среди лидеров импорта прирост все также был только у Сингапура - на 5%, а у остальных стран импорт снизился: у Южной Кореи и Тайваня - на 17%, у Китая - на 16% , у Гонконга - на 9%.
В то же время Россия, по имеющимся данным, экспортировала микрочипов более чем на 14,5 миллионов долларов, заняв по объемам продаж 56-е место в мире. Российский импорт при этом составил более чем 437,5 миллиона долларов (42-е место в мире).
Микросхема - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
США и Китай сократили экспорт микрочипов до минимума, сообщили СМИ
30 марта, 10:25
 
ЭкономикамикрочипыКИТАЙГОНКОНГСИНГАПУР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала