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Состояние российских миллиардеров выросло за первые три месяца 2024 года

Состояние российских миллиардеров выросло за первые три месяца 2024 года - 01.04.2024, ПРАЙМ

Состояние российских миллиардеров выросло за первые три месяца 2024 года

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые три месяца года увеличилось на 18,293 миллиарда долларов; больше всех прибавил бывший... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T07:51+0300

2024-04-01T07:51+0300

2024-04-01T07:51+0300

экономика

состояние миллиардеров

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые три месяца года увеличилось на 18,293 миллиарда долларов; больше всех прибавил бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), занявший шестую строчку рейтинга и состояние которого увеличилось на 5,29 миллиарда долларов - до 24,1 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан России, их общее состояние на 1 апреля составляет 344,37 миллиарда долларов. Самым богатым из них остается один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло на 768 миллионов долларов, до 31,8 миллиарда. На второе место с четвертого поднялся бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который увеличил состояние на 2,91 миллиарда долларов, до 26,9 миллиарда. На третье место опустился совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон, чей капитал снизился на 747 миллионов долларов, до 26,7 миллиарда. На четвертую строчку с третьей опустился совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов, чье состояние увеличилось на 1,79 миллиарда долларов, достигнув 26,4 миллиарда. Пятое место удерживает за собой основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов, чье состояние выросло на 3,75 миллиарда долларов, до 24,6 миллиарда. Мельниченко остался на шестом месте. Седьмую строчку вновь занял Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") его капитал с начала года сократился сильнее всех в этом списке - на 2,8 миллиарда долларов, до 18,3 миллиарда. Восьмую строчку в списке по-прежнему занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 1,38 миллиарда долларов, до 17,1 миллиарда. На девятое место с десятого поднялся основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 1,21 долларов, до 13,5 миллиарда. С ним поменялся совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние уменьшилось на 1,45 миллиард долларов и составляет 12,7 миллиарда.

https://1prime.ru/20240326/putin-846712381.html

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состояние миллиардеров