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Минфин согласовал проект постановления об увеличении лимита по IT-ипотеке

Минфин согласовал проект постановления об увеличении лимита по IT-ипотеке - 01.04.2024, ПРАЙМ

Минфин согласовал проект постановления об увеличении лимита по IT-ипотеке

Минцифры РФ ожидает, что дополнительные средства по IT-ипотеке доведут до банков в ближайшее время - проект постановления об увеличении лимита по IT-ипотеке до... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T13:05+0300

2024-04-01T13:05+0300

2024-04-01T13:22+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Минцифры РФ ожидает, что дополнительные средства по IT-ипотеке доведут до банков в ближайшее время - проект постановления об увеличении лимита по IT-ипотеке до 700 миллиардов рублей внесен в правительство, сообщило министерство."В ближайшее время до банков доведут дополнительные средства по ИТ-ипотеке. Проект постановления об увеличении общего лимита по ИТ-ипотеке до 700 миллиардов рублей согласован Минфином и уже внесен в Правительство России. Ожидаем подписания документа в ближайшее время", - сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.Уточняется, что в апреле "Дом.РФ" распределит дополнительные лимиты между банками и доведет до них финансирование.В феврале Минцифры сообщало о том, что общий кредитный лимит по программе льготной IT-ипотеки планируется увеличить на 200 миллиардов рублей, до 700 миллиардов рублей - это позволит поддержать еще не менее 15 тысяч IT-специалистов. За время реализации этой меры поддержки было выдано 51,1 тысячи ипотечных кредитов на сумму 447 миллиардов рублей. Банки получили 167 тысяч заявок от IT-специалистов.Власти РФ в 2022 году запустили ряд мер поддержки IT-специалистов. Так, была запущена льготная IT-ипотека, в рамках которой можно оформить жилищный кредит с максимальной ставкой в 5%. Воспользоваться им можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или участка с дальнейшим строительством дома.

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