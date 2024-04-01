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Внешний долг Молдавии вырос на 9,1 процента - 01.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240401/moldaviya-846913822.html
Внешний долг Молдавии вырос на 9,1 процента
Внешний долг Молдавии вырос на 9,1 процента - 01.04.2024, ПРАЙМ
Внешний долг Молдавии вырос на 9,1 процента
Валовой внешний долг Молдавии в 2023 году увеличился на 9,1%, составив 10,46 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба национального банка республики. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T09:25+0300
2024-04-01T09:25+0300
экономика
молдавия
внешний долг
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КИШИНЕВ, 1 апр - ПРАЙМ. Валовой внешний долг Молдавии в 2023 году увеличился на 9,1%, составив 10,46 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба национального банка республики. "Валовой внешний долг Молдавии увеличился за 2023 год на 9,1%, на 31 декабря 2023 года составил 10,46 миллиарда долларов США, что составляет 63,3% по сравнению с ВВП. Большую часть баланса валового внешнего долга составляет долгосрочный долг (71%), который по состоянию на 31.12.2023 составил 7,4 миллиарда долларов, увеличившись с 2022 года на 8,8%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка республики. Краткосрочный внешний долг на 31 декабря 2023 года увеличился на 9,9% и составил 29% от общего объема внешнего долга. Государственный внешний долг составил 36,5% от общего внешнего долга, достигнув 3,8 миллиарда долларов (рост на 17,1%). Внешний долг частного сектора составил 6,6 миллиарда долларов, увеличившись за год на 5%. По состоянию на конец прошлого года основным кредитором государства являлся Международный валютный фонд, на долю которого приходится 30,8% общего государственного долга. За МВФ следует Группа Всемирного банка, Международная ассоциация развития, МБРР и Европейский инвестиционный банк.
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молдавия, внешний долг
Экономика, МОЛДАВИЯ, внешний долг
09:25 01.04.2024
 
Внешний долг Молдавии вырос на 9,1 процента

Нацбанк Молдавии: внешний долг страны в 2023 году вырос на 9,1%, до 10,5 млрд долларов

© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescuФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescu
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КИШИНЕВ, 1 апр - ПРАЙМ. Валовой внешний долг Молдавии в 2023 году увеличился на 9,1%, составив 10,46 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба национального банка республики.
"Валовой внешний долг Молдавии увеличился за 2023 год на 9,1%, на 31 декабря 2023 года составил 10,46 миллиарда долларов США, что составляет 63,3% по сравнению с ВВП. Большую часть баланса валового внешнего долга составляет долгосрочный долг (71%), который по состоянию на 31.12.2023 составил 7,4 миллиарда долларов, увеличившись с 2022 года на 8,8%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка республики.
Краткосрочный внешний долг на 31 декабря 2023 года увеличился на 9,9% и составил 29% от общего объема внешнего долга. Государственный внешний долг составил 36,5% от общего внешнего долга, достигнув 3,8 миллиарда долларов (рост на 17,1%). Внешний долг частного сектора составил 6,6 миллиарда долларов, увеличившись за год на 5%.
По состоянию на конец прошлого года основным кредитором государства являлся Международный валютный фонд, на долю которого приходится 30,8% общего государственного долга. За МВФ следует Группа Всемирного банка, Международная ассоциация развития, МБРР и Европейский инвестиционный банк.
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
МИД: Молдавия "сводит счеты" с Россией
19 марта, 18:34
 
ЭкономикаМОЛДАВИЯвнешний долг
 
 
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