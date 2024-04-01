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Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля
Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля - 01.04.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля
Московская биржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля в связи с иском Минпромторга к этой компании, следует из сообщения торговой площадки. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T12:59+0300
2024-04-01T13:10+0300
мосбиржа
x5 retail group
минпромторг
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Московская биржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля в связи с иском Минпромторга к этой компании, следует из сообщения торговой площадки."В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 01.04.2024 приняты следующие решения: приостановить торги ценными бумагами с 05.04.2024 в отношении следующих ценных бумаг: глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции X5 Retail Group N.V.", - говорится в сообщении.Основание принятия решения: "Наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на бирже, а именно в связи с подачей Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в Арбитражный суд Московской области заявления о приостановлении корпоративных прав X5 Retail Group N.V на её российскую дочернюю компанию, а также с учетом установленных законодательством сроков рассмотрения арбитражным судом такого заявления, а также в связи с тем, что порядок определения даты фиксации списка владельцев, имеющих право на вступление в прямое владении акциям экономически значимой организацией, не установлен", - также сообщает биржа.
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мосбиржа, x5 retail group, минпромторг
Мосбиржа, X5 Retail Group, Минпромторг
12:59 01.04.2024 (обновлено: 13:10 01.04.2024)
 
Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля

Московская биржа приостановит торги бумагами X5 с 5 апреля в связи с иском Минпромторга

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Московская биржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля в связи с иском Минпромторга к этой компании, следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 01.04.2024 приняты следующие решения: приостановить торги ценными бумагами с 05.04.2024 в отношении следующих ценных бумаг: глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции X5 Retail Group N.V.", - говорится в сообщении.
Основание принятия решения: "Наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на бирже, а именно в связи с подачей Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в Арбитражный суд Московской области заявления о приостановлении корпоративных прав X5 Retail Group N.V на её российскую дочернюю компанию, а также с учетом установленных законодательством сроков рассмотрения арбитражным судом такого заявления, а также в связи с тем, что порядок определения даты фиксации списка владельцев, имеющих право на вступление в прямое владении акциям экономически значимой организацией, не установлен", - также сообщает биржа.
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МосбиржаX5 Retail GroupМинпромторг
 
 
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