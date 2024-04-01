https://1prime.ru/20240401/mosbirzha-846924021.html

Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля

Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля - 01.04.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля

Московская биржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля в связи с иском Минпромторга к этой компании, следует из сообщения торговой площадки. | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T12:59+0300

2024-04-01T12:59+0300

2024-04-01T13:10+0300

мосбиржа

x5 retail group

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/75/841467597_0:0:3249:1828_1920x0_80_0_0_7162ead8432703442abaf3cfc57aa82c.jpg

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Московская биржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля в связи с иском Минпромторга к этой компании, следует из сообщения торговой площадки."В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 01.04.2024 приняты следующие решения: приостановить торги ценными бумагами с 05.04.2024 в отношении следующих ценных бумаг: глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции X5 Retail Group N.V.", - говорится в сообщении.Основание принятия решения: "Наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на бирже, а именно в связи с подачей Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в Арбитражный суд Московской области заявления о приостановлении корпоративных прав X5 Retail Group N.V на её российскую дочернюю компанию, а также с учетом установленных законодательством сроков рассмотрения арбитражным судом такого заявления, а также в связи с тем, что порядок определения даты фиксации списка владельцев, имеющих право на вступление в прямое владении акциям экономически значимой организацией, не установлен", - также сообщает биржа.

https://1prime.ru/20240327/mosbirzha-846774376.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, x5 retail group, минпромторг